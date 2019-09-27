Голос Америки: Лукашенко хочет стать руководителем России и опасается «зелёных человечков»

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко давно бы согласился на воссоединение Белоруссии и России, если бы получил высокий пост, например, премьер-министра РФ.

Об этом в эфире «Голоса Америки» заявил белорусский журналист Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко никогда не поступится своим президентством. Но когда он получит предложение, от которого невозможно отказаться, например, стать премьер-министром нового Союзного государства или почетным руководителем России – почему бы нет. Ему главное – оставаться на плаву. Он человек амбиций. Он хочет этого, просто ему не было сделано соответствующего предложения.

Не он сильно защищает независимость, просто Москва недостаточно на него давит.

Если бы Россия хотела оккупировать Беларусь, давно бы уже стояли российские танки, висели бы российские флаги. Просто для России это слишком дорого, невыгодно и, как показал Крым, не всегда полезно», – сказал Вячорка.

При этом он считает, что Кремль никогда не предложит Лукашенко пост, который он хочет.

«Путин свою позицию Лукашенко уступать не собирается. У него для этого есть Медведев и целая группа чиновников, которые готовы быть первыми среди равных.

Беларусь – это легкая мишень для Путина. Ему выгодней и дешевле ждать, пока яблоко созреет и упадет к нему в руки. Зачем сейчас лезть на дерево?» – сказал Вячорка.

Он подтвердил, что заигрывание Минска с ЕС и США в последнее время – следствие торгов с Москвой, однако симпатий Лукашенко в глазах российского руководства это не добавляет.

«Пока, Александр Григорьевич, ты лучшее, что у меня есть в Беларуси. Поэтому оставайся, сколько можешь. Если надо, мы тебя поменяем». Лукашенко это понимает и поэтому приглашает американского посла и Европейский Союз, чтобы хоть как-то обезопасить себя на случай потенциальных «зеленых человечков» на территории Беларуси», – сказал Вячорка.