«Голос Америки» начал «мочить» Зеленского

13.03.2019, Вашингтон, Максим Карпенко

На американском телевидении списывают со счетов лидера президентской гонки на Украине, которым, согласно соцопросам, является комик Владимир Зеленский.

Так, в эфире телеканала «Голос Америки» специализирующиеся на Украине эксперты назвали Зеленского не готовым к должности главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть новичок – юморист Зеленский, который на данный момент доминирует в опросах. Разочарование старыми методами управления, несмотря на «революцию достоинства», содействует популярности Зеленского. Но остается вопрос – готовы ли украинцы проголосовать за человека без опыта управления?» – заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Его поддержала редактор блога UkraineAlert Атлантического совета Мелинда Геринг: «Зеленский не готов. Вчера я много говорила с людьми, которые встречались с глаза на глаз с Зеленским. Их выводы – он мало знает о международной экономике, о международных институциях. Я не говорю, что он не умный и не сможет это выучить, но один из аргументов – что для учебы просто нет времени.

Украина сейчас в очень шаткой ситуации, она находится под огромным давлением России, экономика не очень сильная, царит политический хаос. Просто нет времени, чтобы войти в курс дел, чего требуется Зеленскому».

А бывший президент Freedom House Дэвид Креймер отметил, что, выбрав Зеленского, Украина может остаться без международной поддержки Запада.

«Зеленский – неизвестная личность для международного сообщества. Запад хорошо знает Юлию Тимошенко, хорошо знает президента Порошенко. Зеленского мы совсем не знаем. Для украинцев международная ситуация не является определяющей при принятии решения, за кого голосовать, но они в такой ситуации, когда им нужна международная поддержка. Как для экономических реформ, финансовая поддержка МВФ и других международных кредиторов, так и в вопросе безопасности, учитывая продолжающийся конфликт на Донбассе с Россией. Возможно, на этих выборах вопрос внешней политики важнее, чем во время других выборов», – заявил Креймер.