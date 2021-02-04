Голос Госдепа: «США будут и дальше поддерживать Косово на евроатлантическом пути»

04.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс приветствовал установление дипломатических отношений между Косово и Израилем.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем установление дипломатических отношений между Приштиной и Иерусалимом дипломатическим событием, имеющим большое значение для Госдепартамента США, – заявил Прайс. – Соединенные Штаты поздравляют Израиль и Косово с оформлением дипломатических отношений. Этот день был историческим. Более глубокие международные связи способствуют миру и процветанию в обоих регионах».

При этом официальный представитель американского Госдепа отметил, что «когда сильны наши партнеры, сильны и США».

«Америка и дальше будет поддерживать Косово на евроатлантическом пути», – добавил Нед Прайс.

Таким образом США в очередной раз ради своего главного союзника на Балканах – албанцев, противопоставили себя не только Сербии, чьей неотъемлемой частью, согласно Резолюции 1244 СБ ООН является Косово, но и Европе и мусульманскому миру. В частности, ранее Турция, Лига арабских государств и ЕС осудили Косово, но не за установление дипломатических связей с Израилем, а за намерение открыть посольство в спорном Иерусалиме.