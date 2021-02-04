Подпишись на рассылку
04.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Дзен, Израиль, Косово, Политика, США
Просмотров:

Голос Госдепа: «США будут и дальше поддерживать Косово на евроатлантическом пути»


Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс приветствовал установление дипломатических отношений между Косово и Израилем.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы считаем установление дипломатических отношений между Приштиной и Иерусалимом дипломатическим событием, имеющим большое значение для Госдепартамента США, – заявил Прайс. – Соединенные Штаты поздравляют Израиль и Косово с оформлением дипломатических отношений. Этот день был историческим. Более глубокие международные связи способствуют миру и процветанию в обоих регионах».

При этом официальный представитель американского Госдепа отметил, что «когда сильны наши партнеры, сильны и США».

«Америка и дальше будет поддерживать Косово на евроатлантическом пути», – добавил Нед Прайс.

Таким образом США в очередной раз ради своего главного союзника на Балканах – албанцев, противопоставили себя не только Сербии, чьей неотъемлемой частью, согласно Резолюции 1244 СБ ООН является Косово, но и Европе и мусульманскому миру. В частности, ранее Турция, Лига арабских государств и ЕС осудили Косово, но не за установление дипломатических связей с Израилем, а за намерение открыть посольство в спорном Иерусалиме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть