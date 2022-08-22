Голос Харькова: «Бомбите, но скорее освобождайте»

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Новости Украины

В Харькове 24 августа решили ввести комендантский час и просто не выпускать людей из дома. А в Киеве отменили все мероприятия, связанные с так называемым Днём независимости. Никак украинская хунта не осмыслит, что властям РФ глубоко плевать на все эти украинские даты, у них всё идёт по плану.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет известный харьковский блогер Александр Кондрусик.

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Собственно, уже и запрещать выходить из домов особо некому. В городе остались в основном пожилые люди и военные. Говорят о большом количестве иностранных наемников – англичане, поляки, недавно добавились прибалты.

На днях их душевно «откалибровали» военные РФ. Прилет в ДК железнодорожников, его ещё называют ДК Сталина, стройные ряды наемников существенно проредил. Раньше их полно было в Классе на Клочковской – они там постоянно еду покупали. Это недалеко от этого ДК – буквально мост перейти.

После прилёта, мой товарищ, проезжал мимо этого места и лично видел иностранных вояк и припаркованные там машины цвета хаки.

В Харькове, в ДК железнодорожников находились иностранные наемники. Были «откалиброваны», в результате чего, по словам очевидцев, имеют достаточно грустный вид.

А ещё харьковчане на фоне усталости от происходящего говорят все чаще достаточно, на первый взгляд, крамольные вещи:

«Бомбите уже, только освобождайте поскорее, мы как-нибудь в подвалах пересидим, зато потом жить нормально будем».

Терехова в Харькове все уже тихо ненавидят. Все в курсе, что этот деятель сейчас воплощает в жизнь новую схему – заказывает из Италии (!) цветочки жёлтого и голубого цветов, а потом высаживает в саду Шевченко на клумбах тризубы. Поставку цветочков, видимо, далеко не дешёвых, ему, скорее всего, организовывает его большой друг и покровитель, а по совместительству невероятный любитель всего итальянского Арсен Борисович Аваков.

Этот родоначальник нацистского «Азова» давно уже имеет в солнечной Италии свою «хатынку», там он и прячется периодически от жизненных невзгод, оттуда и шлёт цветочки для тереховских тризубов. Харьковчане плюются – тут жрать скоро будет нечего, а они со своими цветочками.

Как им объяснить, что цветочки для клумбочек – это же не только эстетика, но еще и немалое бабло из городского бюджета, которое можно будет потом поделить все с тем же Аваковым, немного в Киев отвезти в чемоданчике, и всем будет хорошо, кроме харьковчан, но это Терехов и его шобла с лёгкостью переживут.

Харьковчанам же толком даже полюбоваться этими цветочками не с руки – по домам все прячутся, ибо захысники не дремлют, а самая большая опасность в городе исходит именно от них.

Люди, осмысливая перспективы, по-прежнему пытаются выехать из Харькова в Россию. Как угодно, за сколько угодно, но это становится сделать все труднее – киевская хунта с невероятным скрипом разжимает свои цепкие объятия, посему схемы и денежные ставки постоянно меняются. Моя знакомая с семьёй сейчас, как раз, пытается выехать, но об этом я напишу подробно уже после того, как они успешно покинут город, на что я очень надеюсь.