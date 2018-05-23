23.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Украина

Голос Майдана: Кнессет Израиля выделил 84 млрд долларов на скупку украинской земли


В центре Киева прямо на Майдане Незалежности открыто идет антисемитская агитация и на это не обращают никакого внимания ни влласти, ни полиция.

Так, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал на своей страничке в соцсети видеоролик, на котором какой-то неуравновешенный гражданин в окружении другиз людей уверенно рассказывает ог том, как евреи захватили власть в стране, и предлагает рецепт от этой “напасти” – выслать из страны бизнесменов с еврейскими фамилиями, а перед тем забрать у них все деньги.

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«Кнессет Израиля выделил 84 миллиарда долларов на скупку украинской земли. Вот главная проблема», – резюмирует неизвестный оратор на Майдане.

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