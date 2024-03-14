Голос Одесского Антимайдана выпустил клип, посвященный СВО

Алексей Топоров.  
14.03.2024 07:33
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Культура, Общество, Одесса, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Спецоперация, Украина


Одесский автор-исполнитель, участник Русской Весны, в последние годы проживающий в Крыму и регулярно выступающий с концертами на фронте, Игорь Сивак выпустил новую песню «Попутчик».

На сей раз Игорь выступил исключительно в роли композитора, написав песню на стихи севастопольской поэтессы Ольги Старушко, а исполнила ее симферопольская певица Влада Гудкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одесский автор-исполнитель, участник Русской Весны, в последние годы проживающий в Крыму и регулярно выступающий...

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Песня «Попутчик» рассказывает о случайной встрече в поезде героини повествования и московского хирурга, решившего вслед за сыном добровольно уйти воевать в СВО.

«По поводу моего отношения к поэзии Ольги Викторовны я высказывался неоднократно. Академический безупречный слог, объёмная фонетика и стройная драматургия: не хватает только мелодии, которую слышишь уже после первого прочтения.

С Владой мы познакомились осенью на фестивале «Соединяя берега». Чистый низкий голос и искренность интонации не могли не тронуть. Интуиция меня не подвела: Влада очень ответственно подошла к работе над песней…. Стопроцентное попадание в материал!», – рассказал Игорь Сивак.

Над аранжировкой «Попутчика» работал гитарист московской группы «Зверобой», также регулярно выступающей для наших бойцов на фронте, Алексей Иовчев.

«Мы сняли необходимые кадры в вагоне того самого поезда «Москва—Севастополь», в котором был написан текст. Он и задал сюжет. Мы посчитали это важным для погружения в историю. И таких дорожных историй — по нынешним временам тысячи.

В организации съёмок помогли добрые люди, пошли нам навстречу. Поклон им от всей нашей команды. Монтировал видео я сам, на пике моих скромных знаний, опыта и технических возможностей», – говорит автор «Попутчика».

Игорь Сивак известен слушателю песнями «Черные тюльпаны майдана», «Город на передовой», «Позывной «Одесса», «Помни 2 мая», «Донецкая гимнастика». В последние годы является артистом Херсонской филармонии.

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