«Голос» Вакарчука нагнут и заставят проголосовать за рынок земли

10.02.2020, Киев, Игорь Петров

Зарубежные спонсоры партии «Голос» прикажут депутатам проголосовать за принятие закона о рынке земли, когда Верховная Рада Украины будет принимать его во втором чтении.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моей информации, 20 января собирались изначально рассматривать законопроект о земле, но тогда его не поставили на голосование, потому что во фракции не было достаточного количества голосов. Их и до сих пор нет. И вот в процессе голосования за поправки их пытаются найти.

С моей точки зрения, этот законопроект также будут поддерживать депутаты от фракции «Голос», причем, вполне возможно, даже без материального стимулирования. Им просто прикажут их зарубежные бенефициары и они поддержат, 100%.

Потому что открытие это рынка земли, в том числе, и для банковских учреждений, как это прописано в данном законопроекте.

То есть, они будут отбирать эту землю в качестве залога по кредитам, держать ее у себя по два года и потом, когда она подорожает, перепродавать. Возможно, каким-то подставным лицам.

Это вполне ложится в логику обхода запрета на покупку земли иностранцами. И поэтому «Голос» будет за это голосовать», – резюмировал эксперт.