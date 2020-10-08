Голоса пророссийского большинства Молдовы разрывают три силы

08.10.2020, Кишинев, Алексей Тимчук

Республика Молдова готовится к президентским выборам, а всё экспертное и медийное сообщество обсуждает результаты свежего социологического опроса. Свежего в самом прямом смысле – процесс работы с респондентами завершился компанией iData третьего октября, результаты опубликованы шестого. И кое-кому, надо полагать, эти самые результаты ну очень не понравились…

Фаворит и два полуфиналиста

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Безоговорочный лидер электоральных предпочтений – действующий президент Игорь Додон, за него готовы отдать голоса 38,2% определившихся избирателей. Его главный конкурент, бывший премьер-министр Майя Санду, существенно отстаёт – только 29,7%.

Не менее интересны и «первые из непроходных». У бельцкого градоначальника Ренато Усатого 12,8%, у депутата и бывшего министра экологии Виолеты Ивановой – 8,5%. И это говорит очень о многом.

Рейтинг Игоря Додона основан на его отношениях с Россией. Примерно до 2013 года он был политиком совершенно не популярным. Как оппоненты, так и сторонники действующего молдавского президента признают: его стремительный взлёт обусловлен, в первую очередь, совместными фото с российским лидером Владимиром Путиным.

Давно уже шутили, что Молдова занимает первое место в мире по рейтингу Путина. Что, кстати, ни капельки не шутка – популярность ВВП среди молдаван всегда оказывалась на такой заоблачной высоте, что в какой-то момент социологи просто перестали включать в опросы пункт о популярности иностранных политиков – можно было остаться без западных грантов.

Ренато Усатый в Москве имеет проблемы и вообще старается на территории России не показываться. Однако, отыгрывает образ полностью пророссийского политика. Четыре года назад он поддержал Додона во втором туре. Сейчас заявляет, что это произойдёт «только если я умру». Поддерживающие Додона социалисты, в свою очередь, пугают, что Усатый отдаст голоса Санду… ошибаются и те, и другие – Усатый не может взять и отдать голоса своих сторонников явно прозападному кандидату. Будто они, сторонники, его спрашивать будут!

Виолета Иванова представляет партию бизнесмена Илана Шора (сам он выдвигаться не может – нет сорока лет), супруга российской певицы Жасмин, который также имеет проблемы с законом в РФ. Эта партия декларирует лозунги за возрождение колхозов, советской социальной системы и ориентируется на пенсионеров, которые в массе своей – тоже за Россию.

Итак, пророссийские кандидаты занимают первое, второе и четвёртое места в рейтинге предпочтений избирателей. При этом находящийся на пятом месте «западник» Андрей Нэстасе с 4,7% уступает почти вдвое Ивановой и почти втрое Усатому.

Додон, Усатый и Иванова располагают поддержкой порядка 60 процентов определившихся избирателей. У Санду, Нэстасе и остальных (их рейтинг – в районе статистической погрешности) «правых» кандидатов совместно – около 40 процентов, в два раза меньше.

Правда, любопытен ещё один пункт опроса – «Кого бы вы выбрали между Додоном и Санду». Тут разрыв уже меньше – 54 процента против 46. То есть, существуют шесть процентов пророссийских избирателей, которые конкретно за Додона не проголосуют ни при каких обстоятельствах – но от этого они не перестают быть пророссийскими.

Вообще, если господин Додон каким-то немыслимым образом исхитрится при нынешних раскладах проиграть второй тур президентских выборов – это будет его личное фиаско. А пророссийское большинство в молдавском обществе никуда не денется.

Ушли, чтобы не вернуться

А ведь ещё в середине прошлого года правые контролировали почти всю исполнительную власть в стране. Санду была премьер-министром, Нэстасе – вице-премьером и главой МВД. Их блок, даром что занял на выборах только третье место (после пропрезидентской Партии социалистов и ранее правивших демократов) выторговал право сформировать «миноритарное правительство», взять под контроль все ключевые министерства (Додон выговорил для своей команды только Минпрос и Минобороны).

Однако, уже к ноябрю правые покинули правящую коалицию. Под явно надуманным предлогом – выступили против выдвижения президентом на пост генерального прокурора Александра Стояногло. Это было выставлено ими как «давление руки Москвы» – даром, что ещё в 2015 году всё те же Санду и Нэстасе ратовали за правительство, в котором именно Стояногло должен был стать главой министерства внутренних дел (тогда он их видно устраивал).

Западные кураторы явно поняли – с такими «успехами» Санду и Нэстасе проиграют не только местные выборы (состоявшиеся накануне развала коалиции), так и президентские, а в перспективе – и возможные парламентские. Пришлось выводить их из-под удара – по своей воле они бы от правительственных кресел не отлипли.

И вот прошёл год. Как вам результаты?

От «плохих» президентских к «ужасным» парламентским

Почти все партии, участвующие в президентских выборах (и уж точно все, кто кампанию бойкотировал) требуют уже в начале 2021 года провести и досрочные выборы парламента. Те же Санду и Нэстасе активно обещали этого добиться. Интересно, ради чего?

Платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, согласно данным того же опроса, просто не проходит в парламент. Пролетают мимо и развалившиеся на группировки демократы. Про остальные партии, давно уже активные только в битве за очередной грант из Вашингтона, Берлина или Бухареста, и говорить нечего.

Что делать? Снова объединяться в блок? Не получится. Нэстасе жёстко нарушил договорённости с Санду (она помогает ему на местных выборах, он ей – на президентских и получает за это пост премьера), собрал подписи для своего выдвижения в тайне. Сторонники нового союза просто не простят.

Нэстасе может попытаться объединить вокруг себя сторонников объединения Молдовы с Румынией – но и тогда потеряет больше, чем приобретёт – прощай образ внесистемного политика, здравствуй антирейтинг радикала.

Блокироваться с кем-то из бывших демократов? Но этих-то в Молдове ненавидит как пророссийский, так и проевропейский электорат. Раньше у них был админресурс, теперь только ненависть и презрение избирателей.

Итак, в потенциальный новый парламент из прозападных партий проходит только «Действие и солидарность» Майи Санду. Если бы выборы состоялись в это воскресенье, она получила бы 33 мандата из 101. Ещё 41 – у прододоновской Партии социалистов. Остальные разделили бы между собой «Наша партий» Усатого и партия Шора (так и называется, партия «Шор»).

Всего треть парламента! О таком «шикарном» представительстве молдавские западники не думали и в кошмарах.

Это, правда, не значит, что прозападные силы остались бы совсем уж на обочине. В конце концов, Додон, Усатый и Шор люто ненавидят друг дружку, и могут не договориться на троих. А у Санду хватит беспринципности, чтобы объединиться с любыми двумя против любого третьего. Но о миноритарном правительстве в любом случае придётся забыть. Выделят какой-нибудь контрольный орган «присматривать за соблюдением демократических норм» – и на том спасибо.

Каким бы ни был новый молдавский парламент, какая бы ни была в нём коалиция – она будет пророссийской. Другой вопрос – решатся ли политики пойти на досрочные.