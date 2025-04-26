«Голосовал за «проспект Бандеры?» – статья!». «Клуб народного единства» о денацификации Украины

Катя Добрина.  
26.04.2025 13:58
  (Мск) , Симферополь
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Денацификация, Дзен, Украина


Порядок на территории Украины после СВО должны поддерживать международные полицейские силы без участия Европы. Об этом в эфире «Крым 24» заявил сопредседатель международного «Клуба народного единства», экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Порядок на территории Украины после СВО должны поддерживать международные полицейские силы без участия Европы....

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«Пока я могу ссылаться только на наши внутренние дискуссии – у нас это звучит как «международные полицейские силы» для поддержание порядка без участия Европы. Пока никто не говорил, что без участия США, но подозреваю, что они не захотят», – пояснил он.

Следующим по важности является процесс денацификации, который может проходить двумя путями – терапевтическим и хирургическим. Терапевтический метод был прописан в одном из приложений Стамбульских соглашений: отмена законов, принятых с 2014 года по героизации нацизма, и введение уголовной ответственности за эти действия.

«Это терапевтический способ, потому что дальше начнёт раскручиваться механизм самоорганизации. Простой пример: депутаты Киевсовета, проголосовав «за» такого рода поправки, едут домой по проспекту Степана Бандеры. И первое, что у них возникает в голове, кого за это посадят. Потому что это уже уголовная статья. А дальше – процесс с ускорением возвращения исторических названий улиц, памятников, и вся эта мразота со всей территории бывшей УССР будет убираться», – подчеркнул Казаков.

Естественным образом это перейдет на культурную и образовательную сферу, и весь процесс денацификации займет некоторое время, пока к людям не вернутся «заводские настройки».

«Хирургический метод – это Германия 1945 года, где все жёстко проходят через трибуналы. Но для этого сначала должен произойти основной трибунал со списками обвиняемых и виновных. Напомню, что в 1945 году население Германии составляло 80 млн человек, и практически все они прошли через этот процесс. Просто не все знают, что помимо Нюрнберга одновременно проходило 500 трибуналов», – подчеркнул Казаков.

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