Голосование в США: Трамп пока опережает Байдена  

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В Соединенных Штатах началось голосование на выборах президента страны и уже появились первые результаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ТАСС.

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Отмечается, что действующий американский лидер Дональд Трамп и кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержали по одной победе по итогам голосования в небольших городках в штате Нью-Гэмпшир.

Байден победил в Диксвилл-Нотче, где за него проголосовали пять человек, при этом ни один избиратель не поддержал республиканца Трампа.

А вот Миллсфилде Трамп одержал победу, получив 16 голосов, тогда как Байдена поддержали пять местных жителей.

«Голосование в Диксвилл-Нотче не считается барометром, который мог бы предсказать итоги президентских выборов в США. Зачастую итоги волеизъявления в городке совсем не совпадают с результатами по стране. В 1960 году, когда в Диксвилл-Нотче впервые проголосовали в полночь, были зарегистрированы девять избирателей. Все они поддержали республиканца Ричарда Никсона, хотя президентом стал демократ Джон Кеннеди.

В 2016 году в Диксвилл-Нотче проголосовали за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, но американским лидером стал Трамп», – пишет ТАСС.