Голосование в США за деньги Украине состоялось, но в Киеве не спешат радоваться

Сенат США смог собрать голоса для рассмотрения закона о выделении 95 млрд долларов совокупно Украине, Израилю и Тайваню. Это произошло благодаря тому, что 17 республиканцев проголосовали «за», в итоге вопрос набрал поддержку 67 при минимально необходимых 60-ти членов Сената.

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«Общая сумма счета составляет 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов – это помощь Украине. Это самая высокая сумма в долларах. 14 миллиардов долларов для Израиля, 9 миллиардов – на гуманитарную помощь в нескольких местах, включая Газу. Сюда также входят санкции за использование фентонила (наркотик, – авт.) и штрафные санкции для некоторых иностранных держав и организаций. Что важно – это то, что теперь этот законопроект получил достаточное количество голосов, чтобы пройти через Сенат. Мы не знаем, когда это произойдет, потому что Сенат, конечно, не торопится. Но где-то через несколько дней, к началу следующей недели, похоже, этот законопроект будет одобрен Сенатом», – заявила в эфире парламентский корреспондент американского телеканала PBS Лиза Дежардинс.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем блоге отмечает, что ночное голосование – это лишь предварительное решение.

«Это условно как наше включение в повестку дня и рассмотрение по сокращенной процедуре. Сейчас идет подготовка к рассмотрению поправок, а затем голосование по существу. Сколько это может занять? А кто его знает… О рисках правок я уже писал, дай Бог, чтобы не было уменьшения помощи», – пишет Железняк.

С его сдержанной оценкой соглашается и другой депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Все не так просто. Это лишь первый этап. Наименьший. Этап сената. И то, даже не пройденный. Если окончательно утвердят, то пойдет в Палату представителей. А там все намного труднее».

Социолог Денис Селезнев прогнозирует, что вопрос о деньгах для Украины может затянуться еще на несколько недель, а для России самым важным будет голосование в нижней палате, где сильны позиции однопартийцев Дональда Трампа.

«Прошло так называемое процедурное голосование. Оно подтверждает, что законопроект можно рассматривать в том виде, в каком он есть. Типа ок, давайте это обсудим. Потом будет собственно обсуждение, или ещё они это называют дебаты. После дебатов будет ещё одно голосование. После этого голосования законопроект направляется в нижнюю палату. С понедельника, как говорилось ранее, Сенат уходит на каникулы. Таким образом, дебаты начнутся ближе к концу февраля. И только тогда он перейдёт в нижнюю палату, где уже наши «слоны» или предадут нас и проголосуют, или проявят дисциплину и преданность и «сольют» законопроект… Нас ждёт вторая серия! (На самом деле десятая примерно уже)… Провалится помощь или нет, зависит от того, какая стратегия у респов. Пошли они в полный отмороз, или будут соблюдать приличия. Скоро они эту стратегию продемонстрируют», – пишет Селезнев.