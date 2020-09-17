Голосование в Верховной раде по преследованию сторонников ЛДНР обернулось конфузом

17.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Конфузом обернулось сегодняшнее голосование в Верховной раде с целью приведения украинских законов к западным стандартам гуманитарного и уголовного права.

Презентуя законопроект, депутат Денис Монастырский пояснил, что голосование позволит теперь считать международными преступления, совершенные в Донбассе. Наказание за такие преступления не будет иметь срока давности, заверил Монастырский. Однако другие депутаты обратили внимание – такие нормы могут иметь неприятные последствия и для украинских самостийников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На защиту кого это направлено. Первое – это жертвы вооруженных конфликтов: раненные и больные, по отношению к которым совершаются преступления на оккупированных территориях, это военнопленные, это гражданские лица, которые находятся в районе боевых действий и на временно оккупированных территориях. Медицинский и духовный персонал, наши врачи, которые гибнут на востоке и также подвергаются пыткам, в том числе на оккупированных территориях, священники, которые работают на этих территориях, персонал гуманитарных миссий, которые работают в этой зоне…

Если в их отношении совершается преступление, это признается преступлением международного гуманитарного права. Международные преступления признаются Украиной, и по ним не действует срок давности», – заявил Монастырский.

Однако у этой нормы есть опасные подводные камни, которые могут ударить не только по украинским военным, но даже по президенту и тем, кто в 1991-м году участвовал в становлении самостийной Украины. С таким предостережением выступил депутат от «Европейской солидарности», бывший командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский:

«Два момента, которые превращают этот закон в инструмент тотального давления и уголовного преследования всех без исключения силовиков, независимо от ведомственной принадлежности – и бывших, и действующих, и будущих.

Во-первых, это непонятная статья про ответственность командиров, который знал или мог знать о том, что его подчиненный совершал какое-то преступление… Эту цепь можно протянуть от отдельного преступника или насильника до Верховного Главнокомандующего.

Отдельный вопрос – это обратное действие закона во времени. Эта логика может завести очень далеко. Например, тех, кто 30 лет назад принес в этот зал государственный флаг Украины, тоже можно судить по законам бывшего СССР. Благими намерениями вымощена дорога в ад», – поделился опасениями депутат-порошенковец.

Тем не менее, законопроект был проголосован за основу. Ожидается, что ко второму чтению в него внесут поправки, ликвидирующие угрозы для самостийников.