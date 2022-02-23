Голосование за санкции в Верховной раде предварило гиперистерическое выступление

Верховная рада Украины обратилась к Совбезу с требованием ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы РФ, которые проголосовали за признание республик Донбасса.

Соответствующее постановление было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С пламенной речью выступил депутат Сергей Рудык.

«Я долго и внимательно всматривался в их лица, в лица депутатов российской Госдумы и членов Совета Федерации, которые голосовали за кровь, за страдания на украинском Донбассе.

Валентина Терешкова – первая женщина космонавт, ей 80 лет, и до сегодняшнего дня куча улиц нашего государства названа её именем.

Карпов Анатолий – международный гроссмейстер, чемпион мира, легенда. Роднина – трёхкратная олимпийская чемпионка. Эти люди – легенды.

Но с момента голосования за кровь на украинском Донбассе – это обычные международные преступники, на руках которых кровь, и мы должны это помнить, есть там люди с украинскими фамилиями.

Есть там Дзюба, не тот Дзюба, который вчера умер, герой Украины, а их Дзюба. Есть там человек с фамилией Ющенко, есть там Матвиенко, которая родилась на Хмельничинне.

Они сейчас насмехаются над нами и думают: «что нам ваши санкции?! Мы тут имеем свои дачи, огороды, ордена, медали. Чхали мы на вас».

Также чхал на международное сообщество Розенберг, Кейтель, Герринг, Гитлер, а их прах развеян над Рейном. Мы сделаем всё возможное, чтобы не остановиться на санкциях, чтобы каждый украинец знал каждого поддонка, который голосовал за развязывание войны на Донбассе. И это будет только начало», – угрожал Рудык.