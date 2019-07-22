«Голосу» Вакарчука определили место во фракционном обозе «Слуги народа»

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия Зеленского, скорее всего, объединится в коалицию с «Голосом» Вакарчука, чтобы продемонстрировать единство «здоровых», «молодых», «демократических» политсил, а также для перестраховки – против выступлений депутатов вразрез с генеральной линией внутри собственной партии.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вакарчук, скорее всего, будет «ни вашим, ни нашим», то есть, очевидно, те спонсоры, которые стоят за обеими проектами, в первую очередь, финансово-политические круги, представителем которого на Украине является Пинчук, то скорее всего будет сформирована коалиция для того, чтобы, во-первых, продемонстрировать единство этих «здоровых», «молодых», «демократических» сил, с другой стороны, для того, чтобы максимально быстро и безболезненно сформировать правительство.

Потому что в «Слуге народа» будут какие-то люди, которые будут выступать против генеральной линии партии в некоторых принципиальных моментах, это что касается создания рынка земли, сотрудничества с МВФ, политики в отношении Донбасса, гуманитарной политики – то есть, там, очевидно, будут какие-то разногласия, и по разным вопросам разные люди будут выпадать.

Счёт этих людей от тридцати до пятидесяти депутатов, которые будут не всегда попадать в такт с линией партии, и здесь как раз «Голос» будет достаточно продуктивен, во всяком случае, на первых этапах при формировании коалиции и распределении парламентских комитетов», – рассказал Белашко.