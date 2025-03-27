«Голосуй – не голосуй…» В Германии нашли причину рекордных рейтингов АдГ

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Немецкие социологи отмечают новый всплеск граждан страны к идеологии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Согласно последнему опросу социологического института INSA, набирает рекордные 23,5% поддержки. Это самый высокий показатель в ее истории. Отставание от блока ХДС/ХСС составляет всего 3,5 процентных пункта — еще осенью прошлого года разрыв был в четыре раза больше.

Немецкие эксперты спорят о причинах такого роста популярности ультраправых. Часть из них обьясняет этот феномен несоответствием происходящего в федеральной политике ожиданиям немцев.

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«Большинство избирателей в Германии выбрало курс вправо от центра, а получит леволиберальное правительство. Люди все чаще считают: нет смысла голосовать за ХДС, если это все равно не приведет к правому кабинету», — отмечает политолог Вернер Патцельт.

По его словам, «изоляция АдГ возмущает многих, и эта стратегия лишь усиливает позиции партии».

Глава INSA Херман Бинкерт считает, что ХДС воспринимается как «часть власти», а значит, АдГ остается «единственной настоящей оппозицией справа», что делает ее особенно привлекательной для избирателей.

«АдГ извлекает выгоду из недовольства политикой последних лет, не в последнюю очередь в миграционной политике. Сейчас АдГ черпает импульс из федеральных выборов в этот переходный период, в течение которого пока не ясно, сможет ли ХДС/ХСС на самом деле изменить политику», — полагает политолог Штефан Маршал из университета Дюссельдорфа.

Опрошенные общественным вещателем ZDF эксперты сходятся во мнении, что неопределенность в коалиционных переговорах между СДПГ и ХДС/ХСС также играет на руку АдГ.

На этом фоне 25 марта начал работу новый созыв бундестага, сформированный по итогам досрочных выборов 23 февраля. 630 депутатов бундестага собрались на первое заседание в новой атмосфере – вторая по величине фракция в новом парламенте – у ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Влияние крайне левых в бундестаге также возросло. У АдГ и Левой партии теперь среди прочего есть блокирующее меньшинство, менять конституцию без них невозможно.

Уже с первых минут заседания нового бундестага проявилось противостояние АдГ с остальными партиями – победившими на выборах ХДС/ХСС, социал-демократами и «зелеными». Камнем преткновения стала почетная должность «председателя-старейшины»: АдГ протестовала против принятых в 2017 году изменений, согласно которым заседание нового бундестага открывает депутат, старейший по сроку парламентской работы, а не по возрасту.

Дело в том, что старейший по возрасту – 84-летний Александер Гауланд – один из лидеров АдГ, выступающий за сближение Германии и России в традициях Бисмарка, а также известный спорными высказываниями о роли «Третьего рейха» в истории Германии.

Однако попытка АдГ поменять регламент провалилась, и заседание открыл 77-летний депутат от Левой партии Грегор Гизи, последний коммунистический глава ГДР, проработавший в парламенте более 30 лет. Гизи осудил Россию за войну на Украине, но при этом сказал, что без РФ не удастся построить новую архитектуру безопасности в Европе.

Гизи также призвал ко взаимному уважению в рядах немецких политиков – не критиковать тех, кто выступает за поддержку Украины, но и не называть «путинскими подданными» тех, кто за переговоры и против поставок Киеву оружия. А это как раз его Левая партия и АдГ.

Интересно, что новым председателем Бундестага была избрана 52-летняя депутат от ХДС Юлия Клёкнер. Наблюдатели отметили, что в своей первой речи о войне на Украине она не сказала ни слова.