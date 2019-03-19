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19.03.2019, Киев, Валентин Филиппов
 
Выборы, Украина
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Голосуй перцем: Соцсети потешаются над новым конфузом Порошенко

Пользователи социальных сетей сегодня потешаются над снимком «собачьей свадьбы» в предвыборной палатке Петра Порошенко. Особо язвительные граждане уже выдвинули свою версию появления фотографии.

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Так, будто бы пиар-технологами Петра Порошенко предпринята попытка вовлечения в скандально-известную схему «Сетка» значительной части бродячих животных.

Опираясь на разработки российских учёных, в частности, таких, как небезызвестный Павлов, им удалось активировать в городских собаках условный рефлекс любви к президенту.

Таким образом, достаточно установить агитационную палатку с предвыборной символикой данного кандидата, как в ней появляются «друзья человека» с целью прилюдной демонстрации этой самой любви.

Однако, в отсутствии самого Петра Алексеевича, приводит к взаимному выражению чувств между самими животными.

 

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