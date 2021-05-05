«Голосуют ногами». Украинцы игнорируют национальных исполнителей

05.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Ограничения по языковому признаку в украинском шоу-бизнесе не помогают привить любовь к национальной культуре.

Об этом на канале «Первый независимый» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, комментируя отсутствие песен на украинском языке в списке ТОП-100 самых популярных композиций на Украине сервиса Apple Music, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя прививать любовь к своему путем уничтожения культуры, которая рядом растет. Это закон жизни, а не закон, который делают всевозможные «пролетаевы» [имеется в виду одиозный русофоб, глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, автор законопроекта «О медиа», ограничивающего использование русского языка на радио и телевидении].

С этим надо считаться, как считаться и с тем, что публика голосует ногами в шоу-бизнесе. Ей не впендюришь местного гения вместо любимого певца. Когда вставал вопрос о лишении Киркорова звания народного артиста Украины говорили: «А кто из наших может приехать сюда и выдержать 10 аншлагов во дворце «Украина»?». А никто. А почему так? Это что, тоже Путин?», – заметил Быстряков.