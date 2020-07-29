«Голосята» жалуются, что Зеленский их ни во что не ставит

29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Исторически сложилось так, что у украинцев развилось пренебрежительное отношение к любой власти.

Об этом в эфире телеканала «Черновицкий луч» высказался глава парламентской фракции «Голос», бывший обозреватель киевского еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это страна, в которой, к большому сожалению, отсутствовала традиция построения государства, собственной государственности. Это была страна, растерзанная на разные куски, в которой каждый кузнец находился в разных государствах, в разных империях, где сменялась власть. И отношение людей всегда было враждебным. Как минимум, негативным. И из-за того, что власть была чужой, которую тебе ставили сверху, она была твоей и, соответственно, ты привыкал сосуществовать с ней», – заявил депутат.

«Это, в принципе, генетически заложено и должно определенное время пройти для того, чтобы власть воспринималась как своя, но и сама власть должна определенные вещи делать для того, чтобы ее воспринимали как свою.

Рейтинг доверия Зеленскому падает медленнее, нежели рейтинг доверия его политической силе, которая на самом деле и является группой людей, которых он зовет в Верховную раду. Причина в предвзятом отношении к парламенту. Это формировалось годами. Это началось еще со времен Кучмы, когда Верховная рада является не менее коррумпированным государственным органом. Один чиновник Кабмина, с точки зрения коррупционных рисков, весит наполовину больше, чем половина Верховной рады. Это абсолютно авторитетно говорю, я это знал, когда был журналистом, а не депутатом», – утверждает Рахманин.

По его словам, Верховная рада – очень удобный объект для битья, она ближе и понятнее для населения, чем часто пользовались в правительстве.

«Поэтому критика Верховной Рады – это был такой прием, который использовали все президенты. Все, потому что каждый президент, даже когда он опирался на некоторое большинство в Верховной раде, он воспринимал как альтернативу, как центр другой повестки дня. Поэтому критику власти стимулировали все президенты.

А Владимир Зеленский присоединился к этому особенно, поскольку он с первого дня настолько дерзко, некорректно относился к Верховной раде, что это вызывало негодование даже у людей, которых он привел в парламент. Когда нарезал задания, когда он рассказывал, что они обязаны делать, что он сделает с теми, кто будет работать плохо», – пояснил депутат.

«Я всегда рекомендовал ему и с трибуны Верховной рады, что есть такая полезная книжка как Конституция. Там всё расписано даже для тех людей, которые не очень углублённо знают политику. Там написано, кто и за что отвечает. Но президент точно не тот человек, который ставит задания Верховной раде. Даже собственной фракции, которую он считает своей. Она не является его собственностью. Это депутаты, за которых проголосовали люди. Высший законодательный орган – отдельный орган власти, и давать задания он может только в своем офисе или в своей семье», – добавил Рахманин.