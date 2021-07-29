29.07.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский
 
беспредел, Дзен, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал
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Голованов сорвал диалог по инвестпроекту «Апраксина двора»

Возглавляющий комитет по инвестициям Роман Голованов не явился на обсуждение преобразования территории «Апраксина двора»,...

Возглавляющий комитет по инвестициям Роман Голованов не явился на обсуждение преобразования территории «Апраксина двора», организованное порталом о недвижимости Петербурга NSP.ru. Из-за отсутствия чиновника на важном мероприятии сорвался диалог по инвестпроекту, а решение проблем «Апрашки» вновь были отложено в «долгий ящик», сообщило РИА «Новый день».

Реализация инвестпроекта по реконструкции «Апраксина двора» и его приспособление под современное использование – наболевший вопрос, стоящий перед городом уже долгие годы. Ранее была подготовлена концепция преобразования комплекса, но городские власти тормозят ее реализацию и пытаются найти дополнительные варианты и новых инвесторов, но безрезультатно. С каждым годом «Апраксин двор» все больше ветшает и теряет инвестиционную привлекательность. В ситуацию с инвестпроектом нужно вносить ясность как можно скорее, однако представители КИ, очевидно, не готовы к обсуждениям.

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Вполне вероятно, что Голованов не явился на обсуждение из-за страха быть раскритикованным, а также из-за отсутствия реальных предложений по работе с архитектурным комплексом.

Ранее Голованов на заседаниях рабочей группы по «Апраксину двору» предлагал реализовать проект комплексного развития территорий или продать часть зданий объекта культурного наследия на прямых торгах или торгах с инвестиционными условиями.

Эти предложения вызвали шквал критики, поскольку они невыполнимы в рамках действующего законодательства. Эксперты отмечают, что для реализации подобных решений необходимо будет переписывать законодательство об охране культурного наследия. Подобные высказывания дали повод экспертам и бизнесменам рассуждать о возможной профнепригодности главы комитета по инвестициям в вопросах работы с ОКН.

Напомним, ранее NSP сообщало, что АО «Апраксин двор» передаст ГБУ «АРИК» доверительное управление площадями архитектурного комплекса, находящимися в собственности Петербурга.



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