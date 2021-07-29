Голованов сорвал диалог по инвестпроекту «Апраксина двора»

29.07.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Возглавляющий комитет по инвестициям Роман Голованов не явился на обсуждение преобразования территории «Апраксина двора», организованное порталом о недвижимости Петербурга NSP.ru. Из-за отсутствия чиновника на важном мероприятии сорвался диалог по инвестпроекту, а решение проблем «Апрашки» вновь были отложено в «долгий ящик», сообщило РИА «Новый день».

Реализация инвестпроекта по реконструкции «Апраксина двора» и его приспособление под современное использование – наболевший вопрос, стоящий перед городом уже долгие годы. Ранее была подготовлена концепция преобразования комплекса, но городские власти тормозят ее реализацию и пытаются найти дополнительные варианты и новых инвесторов, но безрезультатно. С каждым годом «Апраксин двор» все больше ветшает и теряет инвестиционную привлекательность. В ситуацию с инвестпроектом нужно вносить ясность как можно скорее, однако представители КИ, очевидно, не готовы к обсуждениям.

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Вполне вероятно, что Голованов не явился на обсуждение из-за страха быть раскритикованным, а также из-за отсутствия реальных предложений по работе с архитектурным комплексом.

Ранее Голованов на заседаниях рабочей группы по «Апраксину двору» предлагал реализовать проект комплексного развития территорий или продать часть зданий объекта культурного наследия на прямых торгах или торгах с инвестиционными условиями.

Эти предложения вызвали шквал критики, поскольку они невыполнимы в рамках действующего законодательства. Эксперты отмечают, что для реализации подобных решений необходимо будет переписывать законодательство об охране культурного наследия. Подобные высказывания дали повод экспертам и бизнесменам рассуждать о возможной профнепригодности главы комитета по инвестициям в вопросах работы с ОКН.

Напомним, ранее NSP сообщало, что АО «Апраксин двор» передаст ГБУ «АРИК» доверительное управление площадями архитектурного комплекса, находящимися в собственности Петербурга.