Головная боль ВСУ: Forbes рассказал о беспилотниках «Матрешка» с FPV-дронами и других новинках российского ВПК

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Forbes пишет об очередной новинке российских военных разоаботчиков под нахванием «Матрешка» (Russian Dolls). Эти беспилотники с FPV-дронами теперь действуют на Украине, отмечает издание.

«Первые в истории носители дронов FPV теперь задействованы в украинском конфликте. Дрон «Матрешка», несущий еще один дрон, является еще одним технологическим шагом вперед для системы оружия, которая стала определять эту войну», – говорится в публикации.

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Малые FPV оказались смертоносными против танков , артиллерии, пехоты, бункеров , других беспилотников и даже вертолетов, отмечает автор материала. Но они всегда были ограничены коротким временем работы батареи и, следовательно, небольшой дальностью.

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«Носители FPV в некоторой степени устраняют эту слабость. Удар FPV по украинским войскам глубоко за украинскими линиями показывает, что русские теперь развернули этот тип системы. Украинские войска, вероятно, используют эквивалент, но пока держат это в тайне», – отмечается в статье.

«Одно из наших подразделений было поражено двумя стандартными FPV на 8-дюймовой раме. Это произошло на расстоянии 40 км [25 миль] от линии фронта», — написал на прошлой неделе в своем телеграм-канале один из ведущих украинских военных обозревателей Сергей Флэш. «Предположительно, два дрона были доставлены к нам в тыл большим многоразовым королевским дроном, вид которого не установлен».

Атакующий дрон с видом от первого лица (FPV) произошел от гоночных квадрокоптеров , которые обычно летают через кольца на трассах в помещении. Полеты должны были быть короткими и быстрыми, а дальность управления никогда не была проблемой. Первые боевые дроны FPV имели дальность полета в две или три мили.

По мере совершенствования конструкции дальность увеличивалась, а добавление больших отдельно стоящих антенн расширяло дальность управления до 6 миль и более. Установка радиореле на другой дрон практически устранила ограничение дальности радиосвязи; с летающими реле дроны FPV теперь регулярно поражают цели на расстоянии 6-12 миль , а иногда и немного больше .

Теперь ограничением является срок службы батареи. Полеты FPV обычно длятся 15 минут или меньше, даже с лучшими доступными батареями, поэтому максимально возможная дальность полета составляет, возможно, 20 миль.

Винтокрылые аппараты тратят много энергии, просто находясь в воздухе, и дальность полета можно значительно увеличить, перейдя на самолеты с фиксированным крылом . Но операторам нравятся их небольшие и дешевые FPV, и инженеры рассматривают возможность их транспортировки на других дронах.

Российские разработчики представили один такой аппарат под названием Burya-20 в начале этого месяца. Похоже, это беспилотник самолетного типа, который может летать на расстоянии более 40 миль от наземного управления и выпускать несколько FPV-дронов.

Burya-20 имеет мощную оптику, позволяющую оператору находить цели, а также действует как ретрансляционная станция, направляя FPV на расстояние до 9 миль. Полезная нагрузка составляет более 30 фунтов, что достаточно для нескольких FPV. По словам производителей, Burya-20 уже находится в мелкосерийном производстве.

Admiral — аналогичный российский проект , показанный на выставке ARMY-2023 в августе прошлого года компанией Svyaz SpecZaschita. Утверждалось, что он может нести два FPV на дальность более 200 миль. Третий российский носитель FPV, Pchelka , был замечен в марте этого года.

«Такая концепция была очевидна, но я впервые увидел, как ее применяют против нас», — пишет украинский военный обозреватель Флэш и предполагает, что это может быть либо винтокрылый, либо самолет с фиксированным крылом. «Я видел прототипы на российских каналах».

Украинские силы также экспериментируют с рядом материнских кораблей FPV типа винтокрылых машин. В мае элитный 414-й отдельный батальон беспилотных ударных авиационных систем ВСу, более известный как «Птицы Мадьяра» по позывному своего командира, получил поставку большого винтокрылого аппарата , который может действовать как бомбардировщик или носитель FPV.

А новый Queen Hornet, созданный Wild Hornet, гигантский FPV, способный нести 20 фунтов, проходит испытания в качестве летающего носителя FPV и ретранслятора.

Обсуждались и демонстрировались многие другие концепции авианосцев. Неясно, вышли ли они за рамки стадии прототипа, но, учитывая скорость и простоту проектирования, строительства и эксплуатации небольших дронов, некоторые из них могут уже эксплуатироваться.

Понятно, что ни одна из сторон не хочет раскрывать подробности своих новых возможностей для дальних FPV-ударов, заключает издание.