Головокружение от вседозволенности таджикского шаха

На саммитах в Астане на прошлой неделе случился курьезный случай с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который призвал Владимира Путина и российскую власть уважать его и не относиться к народам Центральной Азии, как во времена СССР.

Всё произошло на заседании первого форума «Центральная Азия — Россия», что и вызвало настоящий конфуз. Данный демарш ярко показал всем степень оторванности правящих элит Центральной Азии от существующей реальности и изменившихся геополитических условий, а также монаршие амбиции некоторых удельных князьков.

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Примечательно, что таджикский президент сослался именно на советское прошлое, которое, естественно в его представлении было негативным и якобы отрицательно сказалось на среднеазиатских народах, и в частности, на таджиках.

«Что-то не срабатывает. Как это было главной причиной развала Советского Союза. Вы не обижайтесь. Мы были свидетелями с вами. Я был свидетелем, как развалился… Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Внимания. Не учитывались традиции, обычаи, всё остальное. Не оказали помощь, поддержку развитию», —заявил президент РТ, активно жестикулируя.

Тут, конечно, Рахмон как бывший парторг и директор совхоза явно выдал на-гора свои новые пропагандистские мифы о кровожадных русских коммунистах, которые де на протяжении 70 лет душили бедных декхан, вытравливали их патриархальные устои и уничтожили феодально-байские порядки, а вместе с ними и местную туземную аристократию. И теперь якобы то же самое повторяет и нынешняя Москва, отказываясь при этом помогать и развивать.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что он в таких «исторических экскурсах» не одинок. Его коллеги Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в своих вотчинах твердят об одном и том же, говоря о геноциде, «голодоморе», реабилитируя басмачей, мулл и коллаборационистов.

Возвращение же к «национальным традициям» оборачивается повсеместно тотальной дерусификацией, пещерным национализмом и созданием в сознании масс образа врага в лице современной России.

Поэтому тут нечему удивляться, так как Эмомали Шарипович, убравший заблаговременно из своей фамилии чужеродное русское -ов, лишь выразил общее настроение среднеазиатских элит и их жгучую ненависть к Советскому Союзу. Ведь в понимании новых небожителей Владимир Путин и нынешняя Москва как раз и пытаются возродить единую державу, чему они всей душой противятся и не желают.

Но были и новые мотивы в его претензиях к Кремлю, которые выражаются, в том, что к нему лично как верховному вождю таджиков относятся неподобающе грубо и низко. Дескать на форумы и мероприятия в Душанбе приезжают из белокаменной чиновники лишь второго или третьего разряда, унижая тем самым достоинство шахского двора.

«Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане, мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнёр. Мы что, так поступаем? Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнёра. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», – в сердцах бросил Рахмон.

Похоже данная затаённая обида не была скрашена даже награждением 4 октября орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а возможно даже после этого еще более усилилась. Наверняка он ждал ордена Александра Невского, который в сентябре вручили Шавкату Мирзиёеву, а тут из Кремля пришла награда ниже рангом.

Впрочем, внутри своей мини-империи он уже присвоил себе пожизненный титул «Пешвои миллат», что означает «Основатель мира и национального единства — Лидер нации».

Фактически этим был законодательно установлен институт культа личности, который внедряется и на уровне идеологии, отсылая к монархическим традициям древности. Поэтому экс-директор совхоза и нуждается в постоянном подтверждении своего статуса со стороны российского руководства.

Если же внимательно присмотреться к данным словам на саммите, то можно увидеть и недовольство якобы «малыми средствами», которые вкладываются Москвой в горную республику. Мол обделяет Россия своих «младших братьев», хотя поддержка финансовая и военно-политическая осуществляется постоянно. Но это такая же пропагандистская ложь, как и о тёмных годах советской тирании, рассчитанная на легковерных подданных.

На самом деле в Таджикистан были вложены за 13 лет 1,6 милилардов долларов российских инвестиций, не считая военных и гуманитарных поставок, а также различных иных разовых финансовых поступлений в целях поддержания бюджета. Тем самым РФ занимает второе место после Китая по вложенным в экономику РТ средствам.

Нельзя забывать, что в России трудятся и живут более двух миллионов выходцев из Таджикистана, которые только за 2021 год перевели на родину 1 миллиард 794,8 миллиона долларов, что составило 23% ВВП страны. С начала 2022 года в Россию приехали еще свыше 333 тысяч граждан РТ. При этом Душанбе в течение всех последних лет отказывался под разными предлогами присоединяться к ЕАЭС.

Это не считая того, что Россия содержит свою военную базу, фактически полностью оснащает таджикскую армию, обеспечивая тем самым стабильность границ и устойчивость самого режима. Ведь неоднократно на протяжении трёх десятилетий именно поддержка Москвы спасала его трон от различных мятежников изнутри и прорывов исламистов из Северного Афганистана. Но похоже, что всё это уже забыто.

Уверен, что данный демарш призван показать народу Таджикистана, что во всех его бедах и нищете виновата не своя правящая коррупционная верхушка, а снова Россия, которая всё время угнетала, а теперь еще и не помогает. Это полностью укладывается в новую националистическую идеологию построения «Великого Таджикистана», которая, кстати, выражает территориальные претензии и на северные регионы Афганистана, населенные этническими таджиками.

Возможно, что речь «Основатель мира» была еще и демонстрацией общего неприятия политики Москвы, связанного со сдерживанием Душанбе, желающего втянуться в прямые боевые действия с Талибаном на стороне проамериканского «Фронта национального сопротивления Афганистана» или так называемого «Панджшерского сопротивления». Это как раз может быть прямым результатом политики влияния Вашингтона и Лондона на Рахмона и его семью.

Не случайно же в августе на территории Таджикистана совместно с Пентагоном прошли учения в виде командно-штабных игр «Региональное сотрудничество – 22» и маневров в учебном центре Фахрабад. При этом Белый дом усилил финансовую и техническую помощь в деле перевооружения спецподразделений МО РТ. Поэтому не получая поддержки со стороны Москвы и Пекина в деле расширения границ Таджикистана, Эмомали Шарипович и пытается опереться на американцев.

Деструктивные действия таджикской элиты, как и преднамеренная эскалация конфликта на границе с Киргизией не может не дестабилизировать регион в целом, что и необходимо заокеанским кураторам. Поэтому мы и видим незаинтересованность Душанбе в быстрейшем урегулировании ситуации и в проведении окончательной делимитации и демаркации границ с Бишкеком.

Если же смотреть шире, то система «феодальной раздробленности», установившаяся в результате соглашения тогдашних президентов Средней Азии с Борисом Ельциным в начале 90-х годов, которая внедряла статус кво и предоставляла полную самостоятельность республикам, и приходит сейчас к своему логическому завершению.

Бывшая партийная номенклатура за тридцать лет в ситуации отсутствия центральной власти и развивающихся процессов неуклонной социокультурной деградации стала просто местной азиатской деспотией, когда в бывших советских образованиях ЦА установились по сути монархические династические режимы. Теперь эти царьки и начинают бунтовать, выступая против интеграционных инициатив, выдвигая претензии и шантажируя Москву.

Подобный случай, являющийся символичным, показывает, что настала пора наводить порядок и в мягком подбрюшье, возвращая его себе в экономическом, культурном и политическом смыслах. Ведь промедление может дорого стоить.