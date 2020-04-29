Головорез Харадинай возвращается во власть и не боится суда

29.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Демократическая лига Косово Исы Мустафы и Альянс за будущее Косово военного преступника Рамуша Харадиная договорились о формировании коалиционного «правительства», куда в качестве «главы МИД», скорее всего, войдет родственница и советник последнего Мелиза Харадинай.

Об этом сообщили косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соглашение о формировании нового «кабинета» произошло после встречи лидера Демократической лиги Косово (партии взявшей «серебро» по итогам недавних парламентских выборов и безуспешной пытавшейся сформировать коалицию с их победителем – движением «Самоопределение», вотум недоверия кабинету которого она и инициировала) Исы Мустафы, кандидата в «премьеры» от ДЛК – Авдуллы Хоти с лидером Альянса за будущее Косово, экс-«премьером» края Рамушем Харадинаем.

«Мы достигли соглашения о правящей коалиции, то есть, о формировании нового правительства, – сообщил Харадинай. – Конечно, премьер-министр несет ответственность за заключение соглашений, но, насколько мне известно, все соглашения, касающиеся правящей коалиции, заключены. В Косово полно проблем, и первая проблема – это ситуация с пандемией и ее последствиями, особенно для экономики страны. Мы понимаем, что будет нелегко, но уверены, что преодолеем все проблемы, которые есть в Косово вместе, благодаря кропотливой работе».

Мелиза и Рамуш Харадинаи

Также Харадинай назвал приблизительный состав будущего «кабинета», куда в качестве главы «МИД» совершенно случайно вошла его близкая родственница, а ныне советник, выпускница Осксфорда Мелиза Харадинай.

Что интересно, именно Рамуш Харадинай в свое время выступил за введение стопроцентных таможенных пошлин на сербские товары (за отказ полноценно отменить которые, американцы инициировали свержение «правительства» Альбина Курти) и активно выступал против возможного размена территорий между Белградом и Приштиной, к чему одно время также склонялся Вашингтон.

Также этот человек является давним соперником «президента» Косово Хашима Тачи, на которого делают ставку в переговорном процессе США.

Поэтому можно предположить, что для «делающей игру» в Косово республиканской элиты администрации Дональда Трампа эта персона также будет не самой удобной.

В июле прошлого года Харадинай подал в отставку с поста «премьер-министра», после того как был вызван в Гаагу для дачи показаний в прокуратуру Специального суда по преступлениям «Армии освобождения Косово».

К слову, когда в 2005 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии выдвинул против него обвинения, тот аналогичным образом подал в отставку с поста «премьера» Косово. Тогда Рамуша Харадиная обвиняли по 37 пунктам, включая «издевательства, убийства и насильственное перемещение гражданских лиц из сербов, цыган, и косовских албанцев, заподозренных в сотрудничестве с сербскими силами».

Однако в 2008 году он был оправдан по всем статьям. В 2010 году дело экс-«премьера» было рассмотрено повторно, и он снова был полностью оправдан. При этом оба процесса получили недобрую репутацию из-за имевших место запугиваний и скоропостижных смертей ряда свидетелей обвинения.

В 90-е Харадинай занимался криминалом и преимущественно жил в Европе, причем немецкие сецслужбы характеризовали его клан как «сеть, которая занимается торговлей наркотиками, оружием и контрабандой различных товаров».

В середине 90-ых он прошел подготовку в лагере по подготовке боевиков-диверсантов на территории Албании, наладил поставку оружия в Косово, а в 1997 году вместе с братьями начал проводить регулярные атаки на югославскую милицию и органы власти в Косово, а также проводить акции запугивания сербского, цыганского и лояльного албанского населения.

Рамуш Харадинай во время войны в Косово

«Первой акцией в Метохии в Косово стало нападение моего брата Люана на милицейское КПП в Раниче, – вспоминал впоследствии в своей книге Харадинай. – Сербская полиция тогда потеряла четырех человек убитыми и шестерых ранеными».

В ходе косовской войны (операции югославского МВД и армии по зачистке албанских боевиков, спровоцировавшей бомбардировки НАТО) контрабандист и террорист стал одним из видных полевых командиров боевиков. При этом бойцы за его спиной характеризовали его как психопата, наводившего дисциплину в своем подразделении при помощи кулаков.

История сохранила преимущественно албанские свидетельства о зверствах Харадиная, как в отношении сербов, так и лояльных Белграду албанцев, которые трибунал в Гааге не посчитал достоверными.

«В мае 1998 года вместе с группой албанок и цыганок я была похищена и вывезена в полевой лагерь на горе Юник на границе с Албанией, – рассказывала 42-летняя албанка. – У входа в лагерь мы увидели двух исколотых ножами милиционеров, которые были привязаны к дереву, и, как удалось узнать позднее, были похищены боевиками в районе села Раставица.

У них были отрезаны части тела, выколоты глаза, в раны засыпана соль, они были живы и стонали. Харадинай подошел к ним с рацией, настроенной на полицейскую волну, и не спеша зарезал, дав их коллегам услышать, как те мучаются. После он вернулся к нам, связал мне руки и изнасиловал, нанося порезы тем же ножом. Позднее он насиловал и других привезенных женщин».

Впоследствии албанке удалось сбежать из лагеря боевиков, благодаря чему он осталась в живых.

Сохранилось и свидетельство задержания банды Харадиная российским контингентом KFOR, в ходе которого боевик начал оскорблять русских бойцов, называя их трусами, справившимися с ним только благодаря оружию, после чего был вызван на рукопашный поединок с нашим бойцом, получив сильный удар в голову.

Харадинай после поединка один на один с российским солдатом