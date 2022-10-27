Головорез Жорин и администрация Киева открыли улицу «героев «Азова»*

27.10.2022  00:13 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вандализм, Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

В Киеве появился новый топоним: улица Маршала Малиновского теперь официально носит название «Героев полка «Азов».

В ходе торжественного мероприятия по данному поводу выступил основатель и первый главарь запрещенной в РФ нацистской группировки Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве появился новый топоним: улица Маршала Малиновского теперь официально носит название «Героев полка...

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Он заявил, что улица «Героев полка «Азов» – это, в первую очередь, о тех, кто погиб или находится в плену.

«Почему – героев «Азова»? Понятно, героическая оборона Мариуполя, героическая оборона «Азовстали» – об этом знает весь мир. Однако самое главное в этом всё же не это. Украина несравнимо меньше России государство. Наш военный бюджет в 12 раз меньше российского. Между тем, Украина стоит, и Украина выигрывает. Единственный большой козырь Украины – это дух. Побеждаем и давим русских исключительно на духе и морали. А для морали постоянно должен быть пример…

Поэтому «азовцы» – пример для всей Украины, поэтому вспомним некоторых героев. И тех, кто уже не вернётся, и тех, кто пока что не снами, но обязательно вернутся. Слава Украине!» – торжественно объявил Билецкий.

В мероприятии принимал участие весь «свет» группировки: первый начштаба Богдан Кротевич «Тавр», замком по тылу Иван Игнатьев «Игнат» (оба вернулись по обмену пленными), а также «третий командир полка» нацист и головорез Максим Жорин. К церемонии присоединились представители Киевского горсовета и Оболонской райадминистрации.

Также нацисты поблагодарили украинцев и киевлян за оказанное им доверие.

«Мы очень благодарны народу Украины и городу Киеву за признание и открытие этой улицы. Многие наши собратья находятся в плену. Мариуполь-это было только начало. Мы продолжаем защищать нашу родину», – заявил «Игнат».

*-террористическая организация, запрещенная в РФ

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