Политик-республиканец Вивек Рамасвами победил на дебатах в Военном институте Вирджинии (США) записного «ястреба», бывшего советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, предложив оригинальный мирный план по Украине.

«Если бы меня попросили дать совет следующему президенту США, я бы сказал, что нашей главной целью в разрешении конфликта на Украине является быстрое достижение мира и при этом продвижение американских интересов. А главные интересы Америки должны быть в ослаблении, если не в разрушении союза России и Китая. Любая сделка, которую мы заключим на Украине, должна быть связана с тем, что Россия не будет больше проводить совместные учения с Китаем. Это главная цель, которую мы должны достичь. А также убрать российское военное присутствие из Венесуэлы и Кубы. Мы не хотим видеть их в нашем полушарии. Это должны быть значимые уступки, которые мы хотим получить от России в обмен на открытие экономических отношений», – сказал Рамасвами, предложения которого вывели вывели Болтона из себя.

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«Вы понятия не имеете, о чем говорите. Я считаю, что когда страна подвергается неспровоцированной агрессии, как Украина, это затрагивает фундаментальные интересы Америки – мир и стабильность в Европе, которые мы отстаивали в трех войнах в ХХ веке. Вторжение поставило их под угрозу. Мы должны поставить Украине средства для защиты и подтвердить наш интерес к миру и стабильности. Это значит, что вы не должны позволять войне вестись только на территории Украины. Защита их страны должна включать возможность наносить удары по целям в России», – раздухарился «ястреб».

Будущим офицерам из Вирджинского института больше понравилась идея купить Россию, чем воевать с ней. Если в начале дебатов Рамасвами поддерживали 19% аудитории, то к концу их число достигло 55%.