«Голубь»-республиканец заклевал «ястреба», предложив подкупить Россию

Елена Острякова.  
12.10.2024 15:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 336
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Политик-республиканец Вивек Рамасвами победил на дебатах в Военном институте Вирджинии (США) записного «ястреба», бывшего советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, предложив оригинальный мирный план по Украине.

«Если бы меня попросили дать совет следующему президенту США, я бы сказал, что нашей главной целью в разрешении конфликта на Украине является быстрое достижение мира и при этом продвижение американских интересов. А главные интересы Америки должны быть в ослаблении, если не в разрушении союза России и Китая. Любая сделка, которую мы заключим на Украине, должна быть связана с тем, что Россия не будет больше проводить совместные учения с Китаем. Это главная цель, которую мы должны достичь. А также убрать российское военное присутствие из Венесуэлы и Кубы. Мы не хотим видеть их в нашем полушарии. Это должны быть значимые уступки, которые мы хотим получить от России в обмен на открытие экономических отношений», – сказал Рамасвами, предложения которого вывели вывели Болтона из себя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Политик-республиканец Вивек Рамасвами победил на дебатах в Военном институте Вирджинии (США) записного «ястреба», бывшего...
Реклама

Реклама

«Вы понятия не имеете, о чем говорите. Я считаю, что когда страна подвергается неспровоцированной агрессии, как Украина, это затрагивает фундаментальные интересы Америки – мир и стабильность в Европе, которые мы отстаивали в трех войнах в ХХ веке. Вторжение поставило их под угрозу. Мы должны поставить Украине средства для защиты и подтвердить наш интерес к миру и стабильности. Это значит, что вы не должны позволять войне вестись только на территории Украины. Защита их страны должна включать возможность наносить удары по целям в России», – раздухарился «ястреб».

Будущим офицерам из Вирджинского института больше понравилась идея купить Россию, чем воевать с ней. Если в начале дебатов Рамасвами поддерживали 19% аудитории, то к концу их число достигло 55%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть