06.06.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Голубая метка одесского автомайдановца

Знаете, молодой человек, я уже таки устал удивляться двум приметам этого абсолютно непристойного времени: безмозглости напрочь обнаглевшей своры «активистов» и — полному непрофессионализму поддерживающей их братии псевдожурналистов «патриотического» толка. Судите сами.

Вчера в самых патетических тонах шобла понаехавших в Одессу рогулей разнесла на весь цивилизованный мир очередную страшную весть: средь бела дня прямо на пороге одесского казенного телевидения был жестоко ранен ножом в…самое слабое своё место — тухес, лидер местного «автомайдана» Виталий Устименко. Сей юноша смазливый , известен как активным участием в погроме 2 мая 2014 года, так и тем, что расколол чуть больше года назад банду оголтелых активистов, возглавив одну из её частей.

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Причиной его расхождения с паханом «автомайдана», матерым проходимцем Евгением Резвушкиным, неоднократно состоявшим под судом и следствием за мошенничество, стало то, что «Резвый» вместе со своим корешем и подельником по погромам и рэкету, Марком Гордиенко, в последние голы стали шестерить на мэра Одессы Труханова. Дескать, лучше синица в руке, чем журавль в небе… А посему — и предпочли роль «защитников порядка и спокойствия» под эгидой вполне себе перекрасившегося бывшего лидера регионалов, чинно разгоняя своих вчерашних сотоварищей по убийствам «сепаров и ватников». Само собой, не прекращая вымогательства и поборов по отношению к местному мелкому и среднему бизнесу…

Молодая же «поросль» той же шайки-лейки предпочла служить сторонникам вечного претендента на мэрский пост Эдуарда Гурвица и связанному с ним скандальному застройщику сирийского происхождения Аднану Кивану, в последнее время корчащему из себя гройсе-украинского патриота…

Одним словом, идет себе такая перманентная грызня пауков в банке под благовидным предлогом «борьбы хорошего с еще лучшим». Реально же — одни прохиндеи пытаются отжать у других право на бесконтрольный паразитизм на многострадальном нашем городе…

И вот — очередной тур этой подковерной грязной схватки нам пытаются втюхать как … злодейское покушение злобных сепаров на юного светоча патриотизма. Причем — как всегда, тупо до невозможности!

Нет, даже моих скромных познаний в анатомии (всего-то — высшее медицинское образование!), было достаточно, чтобы понять нехитрую истину. Злоумышленник, подкравшийся сзади, и норовивший нанести смертоносный удар ножом в почку (как нам вещают панове укрожурналисты и сам в тухес раненый Устименко), промахнуться мог только будучи косоруким или напрочь пьяным. Ибо между означенной целью и ягодицей пострадавшего — почти полметра! А, следовательно — он попал туда, куда желал!

Для того, чтобы проверить свои крамольные выводы, я проконсультировался с двумя серьезными экспертами. Маэстро ножевого боя, тренером и знатоком традиции этого старинного вида единоборств, и одним из самых авторитетных исследователей одесских обычаев. И оба единогласно подтвердили мои смутные сомнения! Тот, кто хотел бы нанести сзади удар в почку — сделал бы это молниеносно и наверняка, и уложив своего «пациента» на месте. Смерть после такого ранения быстра и гарантирована. Судя же по уже появившимся снимкам и фрагментам видеозаписи камеры наблюдения — нападавший сознательно ткнул своим «пером» в ягодицу Устименко. И означает это одно: юношу наглого со взором горящим просто-напросто публично «опустили», наглядно показав ему его место на белом свете и в иерархии шакалов, именующих себя «патриотами и активистами». Ибо подобные «петушиные метки» издавна являются и знаком высшей степени презрения «крутых и авторитетных» к «не по делу борзому» баклану или «представителю сексуальных меньшинств», или — опять-таки, последним предупреждением обнаглевшему сутенеру…

Одним словом, граждане приезжие, не смешите Одессу своими гнилыми базарами и тухлыми манцами, пытаясь выдать приблатненные разборки одной бранжи паразитов с другой — за «наезды на патриотов». Подумайте лучше о том, что ваши подзащитные — восприняли худшее от блатного мира, напрочь позабыв о его старых и местами, вполне себе благородных «понятиях»… Но кому я это говорю — ведь для всей этой рогулиной братии любой намек на благородство — прямое оскорбление! Воистину, «не дай Боже пана с хама»!