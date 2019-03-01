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01.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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«Голуби мира» ударят по Украине из тыла – киевский журнал

Украинские телеканалы не имеют право приглашать в эфиры представителей прошлой власти

К такому выводу приходит журнал “Український тиждень”.

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“И никакие выборы не снимают с действующей власти обязанности «ловить мышей». А крыс и подавно. Какими разумными аргументами можно объяснить появление на общенациональном телеканале (имя ему «112») Николая Азарова. Смешно прикрывать этот пропагандистский шлюз демагогией о плюрализме и свободе слова”, – отмечается в публикации.

Также издание пишет, что ошибкой власти стал допуск к президентским выборам бывших регионалов Александра Вилкула, Юрия Бойко и Евгения Мураева.

“Участие пятой колонны в актуальной легальной политике – очень серьезное предостережение. Пока предыдущее, красная лампочка с надписью «тревога» еще не загорелась. Но когда загорится, будет поздно. Удар с тыла – это почти всегда гарантированное поражение. Или кто-то сомневается, что в случае обострения ситуации нынешние «голуби мира» превратятся в пособников «русского мира»? Немало тех, кто принимал активное участие в сепаратистском мятеже на Донбассе в 2014-м, имели партбилеты Партии регионов или КПУ, работали в силовых ведомствах, присягали и вставали под гимн Украины. Цена такого «патриотизма» хорошо известна”, – опасается журнал.

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