Голые ВСУшники разбегаются после удара ДНР

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Новости Украины

Военные ДНР поразили из ПТУРа артиллерийский штаб одного из подразделений ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

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Он опубликовал видео, иронически отметив, что оно может »вызвать скандал на международном уровне».

«Вчера, спецназ армии ДНР выследил штаб одного из артиллерийских подразделений ВСУ на Донецком направлении. Дождавшись, когда их командиры собрались в штабе, был нанесён удар ПТУРом. После того, как выбегающие из штаба выжившие украинцы оказались голыми, стало ясно, чем их артиллеристы занимаются на совещаниях. Теперь мировое сообщество будет обвинять нашу сторону, что мы массово убиваем представителей ЛГБТ!», – пишет Безсонов.