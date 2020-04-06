Голый неонацист посреди Киева протестовал против карантина

06.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Главарь курируемой СБУ неонацистской группировки С14 Евгений Карась провел в Киеве одиночный марш протеста против ограничений, связанных с карантином.

Видеоролик националист опубликовал у себя в Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В коротком видео можно рассмотреть издалека лысого человека без одежды, совершающего пробежку посреди проезжей части.

«Сегодня утром провел одиночный марш протеста. Корона пошла нахер! Спорт, солнце и свобода», – написал довольный Карась.

Кроме того националист также опубликовал видео со своим идейным «побратимом». На ролике из социальной сети мужчину, который в трусах плещется в водоёме, на берегу сопровождают с десяток полицейских.

«Сопротивление продолжается! В любое время, в любом месте качайся! И никогда не сдавайся», – подбадривал Карась единомышленника.

«Как я кричу!» – прокомментировал националист фото, где мужчина в трусах уходит, сопровождаемый десятком полицейских.

«В Гидропарке 10 полицейских снова поймали страшного злодея. Голого и без маски. Купается он, скотиняка», – подписали пользователи соцсети видеоролик.