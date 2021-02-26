Голый Зе-король потерял все нити управления феодальной Украиной – киевский эксперт

26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Местные власти, в отличие от потерявших края столичных элит, ведут хотя бы какую-то внятную политику, и эта «феодализация» не даёт Украине рассыпаться.

Об этом в эфире YouTube-канала политолога-майданщика Юрия Романенко заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все очень размыто у Владимира Зеленского. Все уже увидели, что король-то голый. По крайней мере, deep state всё это прекрасно понимает и видит. «Сливы» по Юрию Витренко – тоже не случайности, которые тоже появляются, потому что они тоже начинают торпедировать тех людей, которые им уже не нравятся.

Дальше мы не будем забывать об игре региональных элит, которые у нас сильно окрепли, они тоже уже на это все смотрят, они тоже смотрят свой интерес, а что, а как?.. Вокруг Зеленского уже клубок проблем, которые он никак не решает», – сказал Загородний.

В свою очередь Юрий Романенко привёл данные одного из соцопросов, где «картина маслом относительно настроений региональных элит». На вопрос, кто более компетентен в строительстве дорог – центральная элита или местная, 69 процентов ответило, что местная.

«То есть, «велике будивныцтво» расценивают как успехи местных», – добавил Романенко.

«Конечно, – подтвердил гость студии. – Я тоже на местных выборах видел, что если мэр не совсем идиот, ворует в меру, что-то делает – он будет там просто вечный».

«Формула успеха – ворует в меру, что-то делает», – отметил ведущий.

«Так оно и есть, – согласился Загородний. – А тут ещё ковид накрылся, когда они видят эти метания, видят этого невменяемого Гончарука, Шмыгаля, который мне казался вменяемым человеком со старта, по которому видно, что абсолютно в каком-то космосе живёт. Они видят эти мельтешения, эти непонятные заявления… и ничего не происходит».

«Конечно, они ориентируются на местную власть, которая им более понятна. Но это ещё большой плюс страны, потому что страна из-за этого всё-таки более устойчива, что бы мы ни думали – феодализация, местные власти», – заключил политический эксперт.