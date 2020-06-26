Голыми руками задушил бы Украину и её «народ» – Остап Дроздов

26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Существование «незалежной» Украины имеет какой-то смысл только в виде радикально антироссийского проекта.

Об этом в интервью «ISLND TV» рассказал львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще Украину как проект – и гуманитарный, и государственнический – расцениваю исключительно как АнтиРоссию. Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина. Она может быть независимой, переходной, малороссийской, как сейчас, – это не Украина.

А, собственно, Украина как антироссийский проект, который призван отрицать всё русское как насильственно оккупационное и привнесённое через насильственные действия – собственно, это и есть суть. Без этого мне это неинтересно вообще. Меня ввиду этого сегодняшняя Украина не интересует, она не хочет быть антироссийской», – заявил Дроздов.

Кроме того, он добавил, что Украине катастрофически не повезло с географическим расположением.

«Нас этот боженька взял и поставил на худшее место земного шара под боком этой евразийской «азиопы» под названием Россия. Это цивилизационная чёрная дыра, которая сколько существует, со времён появления какого-то Московского княжества, с каких пор она существует, она на планете Земля была такой чёрной дырой, язвой и вечным экспортом варварства, вандализма», – заявляет русофоб.

При этом он признался, что ненавидит и современную Украину.

«Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной, которые и дальше сидят в одном месте у нашего северного соседа – ненавижу «народ», который сходил на эти выборы и проголосовал за обитателя дна. У меня за столько лет есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я её гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек», – пожаловался Дроздов.

«Вот, живёт себе нормальный человек в своей стране, не имея возможности практиковать свой язык на всей территории от Сяна до Дона, что мне в гимне пообещали, не имея возможности видеть единомышленников, не имея всего этого даже на половине своей территории, я буду её не то что ненавидеть, я бы её задушил голыми руками», – признался львовский психопат.