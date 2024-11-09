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Новости из мира украинских коллаборационистов на украинском содержании. Бежавший в Киев бывший сотрудник администрации Башкирии Ростислав Мурзагулов утверждает в соцсети, что украинские власти разрешили ему и еше одному беглому иноагенту – лишенному в РФ статуса адвоката и обьявленному в розыск Марку Фейгину, строить в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области некую «альтернативную Россию».

Однако, заявил коллаборант, это будет возможно, только при заморозке конфликта по нынешней линии соприкосновения.

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«Ростислав Мурзагулов на «Съезде народных депутатов» сообщил, что власти Украины согласовали создание альтернативной России на основе Курской области. Эту территорию предлагается назвать Российской федеративной республикой (РФР), начать выдавать ее гражданство и проводить там выборы среди всех оппозиционных россиян. Выборы планируется основать на приложении для голосования Марка Фейгина. Предложение создания РФР в Курской области Мурзагулов обосновал возможной заморозкой войны по текущей линии фронта», – подтверждает эту информацию признанное в РФ иноагентом и предположительно финансируемое изоаильским олигархом Леонидом Невзлиным издание Sota.

Как пишут в соцсетях, гитлеровские коллаборанты времен ВОВ и организаторы такой же марионеточной «Локотской республики» под протекторатом Третьего Рейха, Бронислав Каминский и Константин Воскобойник «перевернулись бы в гробу», узнав, что нынешние русские нацисты выпрашивают разрешение у бандеровцев, с которыми у власовцев семдесятипятилетней давности были более, чем напряженные отношения.

Остается непонятным и такой вопрос: если марионеточный «Фейгиностан» предполагается обьявить «федерацией», то из кого она будет состоять? Кто будет субьектами этой «федерации»? Захваченные Украиной полтора района Курщины?