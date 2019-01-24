«Гомосек Ляшко со священником» – наглядный образ лживой Украины

24.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Вся политика Украины – это ложь и фальшь, наглядным примерном чего может служить появление гомосексуалиста депутата Верховной Рады Олега Ляшко в компании с раскольническим священником на предвыборных мероприятиях. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Степанян отметил, что украинский избиратель позволяет обманывать себя политикам, которые отправляют простое население в мясорубку гражданского конфликта в Донбассе, а сами продолжают зарабатывать на тайной торговле со «страной-агрессором».

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«В этой шумихе украинские представители пропускают главное. Что означает этот товарооборот с Россией? А он означает, что «кому война, а кому мать родная».

Пока эта власть отправляет солдат и говорит украинскому народу, что надо убивать этих москалей на Донбассе, в это время их элита зарабатывает деньги, работая с этими москалями.

Они на крови зарабатывают эти деньги, устраивают клоунаду в виде выборов, ведь как это можно назвать иначе, когда сидит «брутальный содомит» Ляшко, а рядом с ним священник. Именно это лицо современной Украины», – сказал эксперт.