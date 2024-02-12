Гомосексуалист из Украины кошмарил Евпаторию угрозами терактов в школах

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В Евпатории массовый вброс сообщений о планируемых терактах в школах. Власти просят не поддаваться на провокации, но на всякий случай охрану образовательных учреждений усилили полицейскими, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередная волна сообщений о готовящихся терактах вернулась в Крым после того, как прошлась по родительским чатам Самары и Рязани. До этого аналогичные сообщения распространялись в Москве, Анапе, Курске, Ростове, Петрозаводске. Сообщения делаются либо от одного лица, которое вдруг осознало, что «имеет право на убийство», либо от группы лиц, которые «придут убивать, и их никто не поймает».

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«В ряде евпаторийских групп и чатах телеграмма осуществлен вброс информации о готовящемся теракте. Информация носит признаки фейка. Работают все профильные службы, отслеживаются все аккаунты, связанные с этим вбросом. Просьба сохранять спокойствие и адекватность. Враг не гнушается ничем. В ход пошли угрозы детям. Доверяйте только проверенной информации», – написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Тем не менее, родители тиражируют сообщения об угрозах, на что и сделан расчет при их генерации – на моментальную паническую реакцию, блокирующую критическое мышление.

Прежде главным полигоном по отработке провокаций была Керчь. После расстрела студентов колледжа в 2018 году, родители школьников и студентов болезненно реагировали на сообщения о подготовке терактов. В середине декабря в мессенджере Телеграм была создана группа, в которой обещали устроить расстрел школ в Керчи. Как правило, администраторы таких групп и чатов находятся на территории Украины.

Специализирующийся на освещении хода СВО телеграм-канал «Треугольник» утверждает, что удалось установить автора угроз – им является Ярослав Михайлович Овсюк, 2005 года рождения.

«Большую часть мнимых подготовок к терактам (телефонный и интернет терроризм) на территории России с октября 2023 года организовал именно он. Это и угрозы нападения на школы и иные… Люди, которые с ним были знакомы, передали, что интересуется очень сильно зрелыми мужчинами, сам выступает пассивом», – утверждает редакция.

Авторам канала удалось связаться с Овсюком – в доказательство публикуется его неадекватное поведение (очевидно, звучащие оскорбления адресованы крымчанам и гражданам России в целом – осторожно, уберите от экранов детей).