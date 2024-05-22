Педерасты теряют свои позиции в США

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В США пик увлечения ЛГБТ и другими сексуальными девиациями прошел.

Об этом сенатор-республиканец Сэм Браунбек заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в этом вопросе достигнута высшая точка. Поддержка этого движения в США начала снижаться. Я думаю, мы видели кульминацию, особенно в отношении трансгендерного движения. Вместе с этим начала снижаться и поддержка однополых браков. У нас был большой протест против человека, продвигающего этот вопрос компании «Уолт Дисней». Акции «Дисней» теперь стоят вдвое дешевле по сравнению со своим пиком», – сказал Браунбек.

По его информации крупнейшие католические церкви мира выступают против однополых браков. Особенно сильно сопротивление в Африке. Епископы США не поддерживают содомию, а «немцы, возможно, поддерживают».

Браунбек считает, что «всякий раз, когда какая-либо церковь или конгрегация признает ЛГБТ, это разделяет и убивает церковь». Он надеется, что усилия нынешнего папы римского Франциска по продвижению однополых браков будут нивелированы.