«Гомосексуализм – это болезнь»: в Кишиневе прошёл марш в защиту традиционной семьи

Тысячи человек приняли участие в Крестном ходе и Марше семьи в поддержку традиционных ценностей. Мероприятие было организовано Партией социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном, который, вероятно, объявит о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах.

Мероприятие, по замыслу его организаторов, должно было стать ответом на марш содомитов, который должен состояться в воскресенье при участии послов западных стран.

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Во главе колонны шли священнослужители, депутаты парламента, главы и представители местных властей, активисты и простые граждане. Многие были с детьми. Люди несли в руках белые шарики – «символ мира, чистоты и семейного единства». Молодые активисты раздавали детям мороженое.

Участники прошли через центр Кишинёва к Рождественскому кафедральному собору, у которого состоялся митинг в защиту традиционной семьи.

«Год за годом нашим традиционным ценностям угрожают иностранные идеологии, которые пытаются навязать нам антисемейную идеологию. Пришло время показать, насколько важны для нас наша православная вера и наши вековые традиции. Уверен, что подавляющее большинство молдаван ценит наши традиции, переданные нам предками, нашу нормальную, традиционную семью, которая состоит из мамы, отца и детей. Кто-то пытается решить будущее наших детей, навязать нам чуждые нам ценности. Мы этого не допустим», – заявил в ходе митинга Игорь Додон.

Его коллега, депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов, представительница Гагаузии Иванна Кексал заявила, что половые извращения – «болезнь, которую надо не пропагандировать, а лечить».

«Вы посмотрите, во что превращаются на Западе конкурсы красоты, творческие и песенные конкурсы, спортивные состязания. Поэтому нам нужно чаще пропагандировать традиционную семью. Нормальное общество, нормальный ребенок будет развиваться только в нормальной семье, где мама — это женщина, а папа — мужчина. Я верю и смею думать, что есть люди, которые считают, что они — другие, что у них другие потребности. Но, я думаю, что это не нужно пропагандировать, думаю, что нам с вами нужно бороться с этим, нужно лечить таких людей, потому что это болезнь и это нельзя пропагандировать. Только церковь, только общество, только семья может направлять своих детей в правильное русло и оберегать их от иного влияния», — заявила Коксал, выступая перед собравшимися.

Впрочем, Игорь Додон за четыре года своего президентства так и не выполнил своё обещание запретить пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних и гей-парады на улицах Кишинёва.