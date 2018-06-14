14.06.2018, Киев, Максим Карпенко
  571 просмотров
Война, Вооруженные силы, Украина

Гомосексуальные активисты похвастались участием в войне против ЛДНР


За Украину в Донбассе сражается немало геев и лесбиянок, которые входят в состав того или иного вооруженного формирования.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила правозащитница, передает корреспондент «ПолитНавигатора», одна из активных участниц ЛГБТ-прайдов Елена Шевченко,

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По ее словам, представители нетрадиционной сексуальной ориентации устраивают также сеансы терапии и курсы реабилитации украинских военных.

«Разные люди, в том числе представители ЛГБТ-сообществ на фронте воюют. А другие люди из правозащитных организаций, таких, как мы, тут помогают. И не только тем, кто воюет на фронте, а тем, кто возвращается с фронта и тем, кто бежит от войны и от российской агрессии также», – заявила Шевченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть