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Гомосексуальные активисты похвастались участием в войне против ЛДНР
За Украину в Донбассе сражается немало геев и лесбиянок, которые входят в состав того или иного вооруженного формирования.
Об этом в эфире телеканала ZIK заявила правозащитница, передает корреспондент «ПолитНавигатора», одна из активных участниц ЛГБТ-прайдов Елена Шевченко,
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По ее словам, представители нетрадиционной сексуальной ориентации устраивают также сеансы терапии и курсы реабилитации украинских военных.
«Разные люди, в том числе представители ЛГБТ-сообществ на фронте воюют. А другие люди из правозащитных организаций, таких, как мы, тут помогают. И не только тем, кто воюет на фронте, а тем, кто возвращается с фронта и тем, кто бежит от войны и от российской агрессии также», – заявила Шевченко.
Метки: Елена Шевченко, конфликт в Донбассе, ЛГБТ
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