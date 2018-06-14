14.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Гомосексуальные активисты похвастались участием в войне против ЛДНР

За Украину в Донбассе сражается немало геев и лесбиянок, которые входят в состав того или иного вооруженного формирования.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила правозащитница, передает корреспондент «ПолитНавигатора», одна из активных участниц ЛГБТ-прайдов Елена Шевченко,

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По ее словам, представители нетрадиционной сексуальной ориентации устраивают также сеансы терапии и курсы реабилитации украинских военных.

«Разные люди, в том числе представители ЛГБТ-сообществ на фронте воюют. А другие люди из правозащитных организаций, таких, как мы, тут помогают. И не только тем, кто воюет на фронте, а тем, кто возвращается с фронта и тем, кто бежит от войны и от российской агрессии также», – заявила Шевченко.