Гомункул украинства побеждает: детей — в ВСУ, бандеровцев — на улицы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сейчас одесские пропагандистские паблики полны стенаний о невиданном цинизме «рашистов», устроивших «дроновый салют» на новый год.

Салютовала, правда, по большей части ПВО. Но то, что праздников, особенно у погибших, раненых и потерявших жилье не получилось, это факт. Хотя, напомню, новогодние выходные и так отменили, школьные каникулы сократили, а Рождество перенесли на декабрь — вот и не получилось, чего ж теперь на зеркало-то пенять…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Чиновникам не повезло тоже — вместо того, чтобы черную икру на красную намазывать, им приходится ползать по руинам — мало того, что голову ломай, сколько откатов можно срубить на ремонтах, так еще и скорби, еще и Россию проклинай.

В общем, в качестве ответного жеста — «мы же отцы родные!» — они решили подбодрить одесситов. И, знаете, у них это хорошо получилось. Только со знаком минус.

В качестве утешительного приза, начиная с нового года людям стали приходить рассылки от Одесской военной администрации с призывом вступать в ряды ВСУ:

«Защити свою Родину от врага — свой дом, своих детей, свое будущее! Наша Победа — это единственный шанс на жизнь и свободу для всех украинцев. Сбереги страну, присоединяйся к ВСУ!».

Надо ли говорить, какого «оптимизма» это добавило людям, для которых «праздничный» вечер в кругу семьи и так, скорее всего, последний?

Но вишенкой на торте под звуки летящих снарядов оказалось то, что массовая смс-рассылка от «отцов родных» коснулась даже детей и пенсионеров — «Высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок — иди на убой»…

Вся эта дичь в очередной раз напомнила о катастрофическом недоборе на фронте пушечного мяса. Хотя если поставить перед собой цель не уничтожать мирное население, а реально набрать на войну побольше годного «субпродукта», то это ведь не проблема.

Так, несколько дней по Одессе бродит группа мешков с кишками самого что ни на есть призывного возраста из «Правого сектора», выкрикивая «Украина понад усэ!» (дело в затяжном праздновании дня рождения Бандеры). Но к ним живодеры из ТЦК почему-то не подходят и на пушечный выстрел.

А, собственно, почему?

Да потому, что с точки зрения нацистских оккупантов, гомункулы украинства как раз и нужны в тылу, чтобы заместить собой остатки элиты, во всяком случае интеллигенции — врачей, учителей и прочих работников интеллектуального труда, которые могли бы созидать на благо общества, но умирают сейчас в окопах или умрут завтра. На том Украина и стоит. Для того и создавалась.