Гончаренко: Более полумиллиарда на сериалы – на ВСУ денег нет

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Украинское руководство, помимо 2 миллиардов на пропагандистский телемарафон, собирается выделить 600 миллионов гривен «на сериалы», цинично называя это «программой поддержки кинематографии и документирования военных преступлений».

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как-то странно получается, президент выступает, говорит, не должно быть никаких глупостей, всё на армию, а, кажется, коллеги здесь его не слышат, потому что в субботу, кроме нашего долгого заседания, было еще заседание бюджетного комитета Верховной рады Украины. И на этом бюджетном комитете снова вернули деньги на сериалы – 600 миллионов гривен. Теперь это вообще кощунственно назвали – это программа поддержки кинематографии и документирования военных преступлений. Друзья, какая связь? Какая связь между этими двумя вещами? Какая связь между документированием военных преступлений и сериалами, и другой ерундой, на которую вы хотите тратить деньги? Почти 600 миллионов гривен. Это колоссальные средства, 600 миллионов гривен, и их надо тратить туда на самом деле, где они реально нужны», – заявил Гончаренко.

Он посетовал на вопиющую несправедливость в распределении бюджета.

«Я все понимаю, что в государстве сложное время, экономика разрушена, враг, понимаю, что мы не можем дать всем все, понимаю, что мы не можем решить все вопросы, но как может быть одновременно 860 гривен на ребенка в месяц и 600 миллионов гривен на сериалы? Ну, на это же мы находим средства! Как может быть 700 гривен раненому, выведенному вне штат, и 600 миллионов гривен на сериалы и 2 миллиарда гривен на национальный телемарафон? Как может быть зарплата военнослужащего в 700 гривен (в 700!), а зарплата прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 140 тысяч гривен? 140 тысяч гривен! А у судей Верховного суда в 300 тысяч гривен. 300 тысяч гривен! Как такое может быть? Где какая-то справедливость?», – возмущался депутат.