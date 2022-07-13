Гончаренко и Геращенко в ярости: очередное государство признало ДНР

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики приняло решение о признании независимости Донецкой Народной Республики.

Об этом говорится на странице Посольства ДНР в РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что сегодня состоялась встреча посла ДНР в РФ Ольги Макеевой с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем, который вручил послу ДНР документ о решении.

«Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса. Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», – прокомментировал решение глава ДНР Денис Пушилин.

Новость разозлила украинскую сторону.

Советник главы МВД Украины, куратор сайта «Миротворец» Антон Геращенко попытался съязвить, назвав признание дипломатической победой президента РФ Владимира Путина.

Также КНДР признала Луганскую Народную Республику.

Напомним, что первой признала независимость республик Донбасса Россия. Кроме того соответствующее решение огласили власти Сирии.

«Про Северную Корею нужно понимать, что США уже 70 лет пытаются с ней что-то сделать и не могут, – пишет в своем телеграм-канале политолог Александр Носович. – Трамп угрожал Пхеньяну большой красной ядерной кнопкой, ничего этим не добился и встречался после этого с Кимом как равный с равным.

Союзников из демократической Балтии, для сравнения, американские президенты принимают скопом по трое за раз и время от времени невольно оскорбляют невниманием и пренебрежением. Поэтому для самих американцев признание КНДР республик Донбасса значит намного больше, чем для тех, кто, отрабатывая американские же деньги и интересы, сейчас начнут над ним гы-гы-гыкать»