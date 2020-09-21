Гончаренко не может простить Крыму симферопольский нокаут

21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на нехватку пресной воды в Крыму, Украина ни при каких обстоятельствах не возобновит водоснабжение полуострова.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«7 сентября в Крыму начался новый этап водных ограничений. Вода подаётся по графику, по часам. В Симферопольском и Бахчисарайском районах буквально пару часов в день. Более того, вода из кранов идёт грязная, с неприятным запахом – техническая. А на улицах городов появились бочки не с квасом, а с водой. Но даже эти бочки в основном пусты.

С самого начала оккупации Крыма пошли проблемы с водой. Дело в том, что в Крым вода поставляется по каналу, который идёт с Украины, и был построен ещё во времена Хрущёва. Кстати, именно это было одной из главных причин передачи Крыма Украине, потому что с логистической точки зрения обеспечения водой это намного логичнее и правильнее, и ни о каких подарках тогда и речи не шло.

И когда оккупанты захватили Крым, в мае 2014 года Украина прекратила подавать туда воду, и абсолютно правильно сделала. Потому что зачем помогать оккупантам, просто обеспечивая оккупанта водой? Ведь Россия сразу начала делать из Крыма военную базу, многократно наращивая там военное присутствие, и потребность в воде резко выросла.

Сначала они истерили – то Жириновский рассказывал, что перекроет Днепр в Смоленской области, то говорили, что с Кубани будут воду поставлять. В итоге они начали там активно бурить скважины, но сразу было понятно, что это не путь. За несколько лет там воду вообще, по-моему, исчерпали, и сейчас вот такая ситуация, очень сложная. Симферопольское водохранилище практически обмелело, и ситуация реально тяжелая.

И поэтому Россия сначала ещё вынашивала планы пробиться до Крыма, сделать сухопутную границу, но сопротивление украинской армии и наша оборона в конце 2014 и начале 2015 годов сорвали эти их планы. Потом они пытались подкупить наших чиновников, там речь ходила о взятке в десятки миллионов долларов. Потом они начали нас шантажировать, и договариваться через своих агентов влияния», – сказал Гончаренко.

Также он подчеркнул, что несмотря ни на что Украина не возобновит подачу воды в Крым.

«И вот, в прошлом году заговорили «Слуги народа» о подаче воды – сначала Аристов, потом Арахамия. Тут уже не так давно Шмыгаль заявил, что если будет гуманитарная катастрофа, то воду надо поставлять. Извините, но гуманитарная катастрофа – это когда людям не хватает воды, а не когда их предприятиям, которые они у Украины захватили, или их военным оккупантам, которых они свезли туда в дурных количествах.

Согласно всем нормам международного права, оккупант несёт ответственность за состояние территории, которую он оккупировал, потому что Украина, понятно, этого сделать не может. И сколько бы нам не рассказывали о «водоморе» – это всё чушь собачья, и Россия должна обеспечивать эту территорию. А не может обеспечивать – пусть убирается оттуда. Поэтому никакого снятия санкций, никакой подачи воды в Крым.

Представляете, как это будет воспринято – мы сами просим весь мир санкций, и именно по Крыму, а сами подаём в Крым воду. Зачем тогда Германии, Франции и другим странам получать убытки, если мы сами поставляем воду в Крым? Поэтому ни в коем случае, держим строй, и пусть Крым станет для России чемоданом без ручки, который бросить жалко, но нести невозможно», – резюмировал депутат.

Стоит заметить, что у Гончаренко есть повод злиться на крымчан. В 2014 году во время событий Русской весны в Крыму он прибыл в Симферополь, призывая местных жителей признать власть киевских майданщиков. В итоге он получил по лицу и ретировался.