Гончаренко о ВСУ: Вход есть, выхода нет – только «200» или «300»

Пока киевское руководство не решит вопросы выплат и ротации, украинцы так и будут делать всё, чтобы не попасть в ряды ВСУ.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто хотел, добровольцами ушли – разумеется, благодарность. А вот сегодня мужчина, который, да, не пошел добровольцем, живет, работает, но он узнает, что ему повестка. Вот, давайте себя честно спросим. Для этого мужчины, то, что он видит, как относится государство к военным, это плюс этому мужчине пойти служить? Ну, вот он знает, что этим людям пообещали одно, а забрали, была средняя зарплата выплачивалась, а забрали. Мой законопроект о возвращении средней зарплаты в Верховной раде, а забрали, и не рассматривают, и не возвращают. Видят, что вход есть, а выхода нет. Что сегодня у нас выход из вооруженных сил – это, не дай бог, 200-й, или, не дай бог, 300-й. В тюрьму человека сажают – дают срок. А здесь его нет, нет срока службы и все. Нет, не знаю, сколько, 18, 24 месяца, 36, 48. А параллельно говорит кто-то – а война будет продолжаться годы, годы. Так что это… годы будут одни и те же люди на линии фронта? Одни и те же? А другие? И есть ли это справедливость, и есть ли это уважение, и есть ли стимул для какого-то человека пойти сегодня служить в войско, когда он знает, что зашел, а как получится, не знает», – сказал Гончаренко.

По его словам, совершенно естественно, что в таких условиях украинцы не спешат в ряды ВСУ.

«Если бы этот человек знал… да, четкая система должна быть: зашел, в нынешних условиях 12 месяцев отслужил, на ротацию. Я не знаю, два года тебя не трогают. Через два года при необходимости снова вернулся в войско. Да, но у человека есть горизонт, какое-то планирование и жизнь. Знает, что ранили тебя, государство тебя поддержит. Знает, что, может, не дадут тебе бешеную зарплату, потому что государство в сложном состоянии, разрушенная экономика, пустой бюджет – это все правда, но знает, что ты в приоритете, что в приоритете будет не марафон и сериал, а в приоритете будет этот человек, взявший оружие в руки. И что могут, то даст государство. Может, не так много, но не бросит тебя на произвол судьбы, не оставит тебе 700 гривен после ранения. Тогда люди … и стимул у них будет другой: пойти, встать, стоять, защищать государство, которое защищает их, а не защищать государство, которому безразлично. Потому что защищать тех, кому безразлично, тоже на самом деле никто не хочет», – рассуждал депутат.