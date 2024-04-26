Гончаренко поплыл на вопросе об утрате доверия к Западу

Вадим Москаленко.  
26.04.2024 18:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Что бы ни творили лидеры стран западного блока, у Украины нет других вариантов, кроме как сотрудничать с ними – и выполнять любые указания.

Об этом в эфире канала «DW на русском» заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Что бы ни творили лидеры стран западного блока, у Украины нет других вариантов, кроме...

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«Вы теряете доверие к Западу? Существует большая разница между обещаниями, которые давались в начале конфликта, и заявлениями, которые делаются сейчас», – спросил ведущий.

«У нас нет других вариантов. Если потерять доверие…», – начал петлять Гончаренко.

«Вы не ответили на вопрос», – настоял журналист.

«Нет. Я очень обеспокоен и расстроен тем, что происходит в США. И тем, что новый пакет поддержки долго не поступает, и тем, что делает премьер-министр Венгрии Орбан, и так далее.

Но у нас нет других вариантов, кроме как победить вместе с этими союзниками. Я надеюсь, все они поймут, что сегодня Россия более опасна, чем два года назад. Российская экономика перешла на военные рельсы, Путина больше не волнуют никакие международные санкции и обязательства, и они не вернутся к мирной жизни», – трепался одесский душегуб.

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