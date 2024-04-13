Гончаренко признал, что ВСУ превратились в крепостных рабов

Украинские военнослужащие на фронте морально истощены и подавлены. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя принятый закон о мобилизации, из которого убралил норму о демобилизации после трех лет службы в ВСУ.

«Заключенный знает, сколько ему сидеть в тюрьме, почему военный не знает, сколько ему служить? Это же не значит, что 36 месяцев – и человека обязательно из армии убирают. Хочешь служить дальше — честь, респект, благодарность, уважение. Устал, истощился — пожалуйста, иди домой. Мне кажется, это очевидная вещь, это правдиво, это справедливо по отношению к этим людям. Это о моральном духе и состоянии. Я очень много езжу на фронт, общаюсь с ребятами. И могу сказать, что там есть проблемы с моральным [духом] многих. Людям сложно, они очень истощились, и они ждали этого решения», – сказал Гончаренко киевскому изданию «Новое время», тесно связанному с американским посольством.

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Он подчеркивает, что качество солдата зависит от его психологического состояния.

«Если этот человек подавлен, если этот человек думает абсолютно о другом, то ему очень сложно будет воевать. Это первое. Второе. Я думаю, что это же история об украинцах. Украинцы, слава богу, не русские. Украинцу очень важно быть свободным. Многие говорят: «Нам очень не нравится, что мы как крепостные». Так не должно быть», – добавил депутат.

Он говорит, что для украинцев ощущение «мы казаки, а не крепостные, мы воины, а не рабы» важно, но этого «не поняли законодатели, военно-политическое руководство».