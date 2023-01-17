Гончаренко проболтался: Американские «Пэтриот» не защитят украинские города

Анатолий Лапин.  
17.01.2023 11:11
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Американские системы ПРО «Пэтриот», которые США и Германия пообещали поставить на Украину, нужны не для защиты мирного населения.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил скандально известный свои русофобскими выходками депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские системы ПРО «Пэтриот», которые США и Германия пообещали поставить на Украину, нужны не...

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По мнению Гончаренко, эти системы будут устанавливаться, чтобы отразить атаку на энергообъекты Украины – обучение на иностранном вооружении уже начали украинские военнослужащие.

«Насколько я понимаю, украинские военные уже начали свое обучение на этих средствах противовоздушной обороны, это очень важно. Надеюсь, что после этой атаки наши союзники поймут, что две батареи – этого мало для того, чтобы прикрыть реально, масштабно Украину», – сказал депутат.

При этом он признал, что такого рода системы ПВО не будут прикрывать жилые кварталы.

«Потому что такие системы должны, учитывая российские направления атак, в первую очередь прикрывать энергоструктуру. И двух батарей тут очень мало. Чтобы мы могли реально прикрыть наших гражданских жителей, что является чрезвычайно важным, мы должны получить их намного больше», – заявил Гончаренко.

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