Гончаренко в Давосе сообщил о зраде: Запад не хочет поражения России

Вадим Москаленко.  
18.01.2023 21:24
  (Мск) , Давос
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Страны западного блока не спешат поставлять Украине крупные пакеты военной помощи, потому что на самом деле – боятся и не хотят поражения России.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил скандально известный своими русофобскими выходками депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не спешат поставлять Украине крупные пакеты военной помощи, потому что на...

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«Мы на Украине много говорим о том, сколько делает Запад. Но когда мы здесь, то не можем не сказать, что разочаровывающие – только через семь месяцев мы получаем «Пэтриоты», которые ещё год назад стояли в Германии и ничего не делали.

Если бы мы получили его летом, не было бы столько атак против нашей энергетической системы. Это оружие было в руках Запада уже тогда, но его не передали Украине. Это разочаровывает», – сказал «депутат».

По мнению Гончаренко, Запад на самом деле боится поражения России и не желает такого сценария.

«Вопрос – почему? Я чувствую, что почти все, с кем я говорю на Западе, хотят, чтобы Украина выиграла. Но многие из них боятся, что Россия проиграет. Это сказал Киссинджер в своей статье – что Россия это зло, но это важная часть равновесия.

Это причина того, почему Запад боится давать нам больше оружия, столько, сколько надо, чтобы мы максимально быстро закончили войну», – страдал он.

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