Гончаренко жалуется: «Путин потирает руки. Ждет, что Украина приползет на коленях»

21.10.2021 17:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевское руководство полностью провалило подготовку к зимнему периоду – запасённых Украиной энергоресурсов в несколько раз меньше необходимого минимума.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выпадами депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу обратить внимание на всё то, что происходит в энергетической сфере Украины. Подготовка к осенне-зимнему периоду провалена полностью. Запасов газа в хранилищах на десять миллиардов кубометров меньше, чем в прошлом году. Угля на складах 600 тысяч тонн. Это в разы меньше, чем необходимо для прохождения осенне-зимнего периода», – сказал депутат.

При этом он возмутился тем, что Киев намерен закупать у Белоруссии электроэнергию.

«А власть планирует открыть импорт белорусской российской электроэнергии и сделать это прямо с первого ноября. Когда мы задолжали собственным шахтёрам, в этот момент мы отправляем деньги в Белоруссию и Российскую Федерацию. Стране-агрессору и путинскому вассалу Лукашенко. Вместо того, чтобы финансировать своих шахтёров и энергетиков, мы будем финансировать тех, кто сегодня представляет опасность для государства. Как такое может быть?», – говорит политик.

«С газом довели до того, что сейчас Путин сидит, потирает руки, и ждёт, что Украина приползёт на коленях просить у него газ. Этого нельзя допустить. Но как можно было не закупить весной и летом газ в газохранилища», – сокрушается депутат.