«Гончарук – физиологически тупое создание» – Монтян

04.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

«Соросятник» в украинское правительство набирался по критерию абсолютной тупости.

Об этом в интервью официальному порталу ДНР заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беня (олигарх Игорь Коломойский – ред.) умеет быть рейдером, но рейдер – это существо, паразитирующее на государстве, а тут надо хоть немножко поддерживать государственную инфраструктуру.

У них же кадров нету вообще, вы посмотрите, кого они ставят! Днепропетровский губернатор – отличный номинал, рекламирует нижнее бельё, передача «Давай поженимся». Вы видели нашу «министерку» образования? Которая знает только свой родной ладыжинский суржик, но не знает – ни русского, ни украинского. Вы видели остальных наших министров.

Я знаю Тиму Милованова – это полное дерево. Он может разбираться в какой-то узкой сфере экономики в своём Питтсбургском университете, но я ему пыталась объяснить экономические реалии Украины – он меня даже не понимал, настолько он от этого далёк. Вот, пожалуйста – министр экономики.

Гончарука (премьер-министр Украины – ред.) я знаю великолепно: совершенно тупое создание, реально физиологически тупое, он физиологически тупой, я его лично знаю. И, вот, они все такие, их Сорос подобрал именно по критерию абсолютной тупости», – констатировала Монтян.