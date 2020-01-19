19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Колониальная демократия, Украина, Экономика коллапса
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Гончарук – любимая марионетка Сороса

По шкале грантоедов финансового спекулянта Джорджа Сороса его ставленник премьер-министр Украины Алексей Гончарук находится на куда более высокой ступени, чем занимающий должность президента Владимир Зеленский.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил бывший офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нацбанк вчера фактически огласил, что в пять раз будет увеличена эмиссия гривны – чем это чревато, объяснять не надо, и чьи это деньги. Премьер Гончарук сказал прямо в телевизоре: наша главная задача выполнена, мы – красавчики, мы одолжили гривну под минимальнейший процент! И никто нигде – «ребята, вы что, с ума сошли?».

…Вы наодалживали гривен, набрали из ЗВР валюты (золота нет) и радуетесь… просто на голову не надевается, «профан» здесь не проходит, здесь даже «болван» рядом не будет стоять», – возмутился Мулык.

«Это несубъектность полная, абсолютно! И в этой иерархии Гончарук намного выше, чем Зеленский. Потому что он набрал, наполучал и порешал грантов давным-давно, ещё Володя (Зеленский – ред.) на сцене бегал, а Гончарук уже этими темами занимался.

Там уже Билецкий кричит – Зеленского на растяжку поставили и так далее. Да, абсолютно верно. Не просто на растяжку, они показали, кто главный. А главные на данный момент пока хлопцы, которые пилят чужое», – добавил Владимир Мулык.

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