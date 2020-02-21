Гончарук отчитался перед Радой о продаже Украины

21.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

За 4 месяца нахождения у власти украинское правительство подготовило к приватизации более 800 объектов.

Об этом в ходе отчёта перед украинским парламентом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами приняли закон о концессии. Мы в правительстве провели всю необходимую подзаконку, провели конкурсы, и уже по первым двум объектам, портам, объявлены победители по концессиям. И мы ожидаем, что туда зайдут инвестиции.

Если посмотреть на цифры, что приносили эти порты стране до концессии, и те условия, на которых пришёл инвестор, становится очевидно, что это большой шаг к развитию.

У нас ещё подготовлены как минимум 12 объектов инфраструктуры, от железнодорожных станций, портов, дорог, для того, чтобы проводить концессионные конкурсы. Мы будем наращивать этот темп», – сказал премьер.

Также он сообщил, что в ближайшем будущем будут приватизированы ещё порядка восьми сотен компаний и объектов, в том числе и таких крупных, как «Центрэнерго» или «ОПЗ».

«За первые 4 месяца, то есть до нового года, мы передали для проведения приватизации более 500 объектов. Это больше, чем за 10 лет до этого.

Сейчас подготовлены к приватизации ещё несколько сотен объектов, там около 300. Мы будем продолжать эту работу и дальше.

В этом году мы планируем разблокировать большую приватизацию. Сейчас первый заметный объект, который мы готовим – это отель «Днепро» на Европейской площади. Если кому-то станет интересно, что там происходило внутри – это жесть – чёрная касса, в лучших традициях.

Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы этой весной туда зашёл нормальный собственник. То же самое мы планируем делать и с «Центрэнерго», и с «ОПЗ», и с другими большими объектами», – пообещал Гончарук.