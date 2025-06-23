Гонец Трампа уговаривал батьку Лукашенко не вводить войска на Украину – экс-офицер ВСУ

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Спецпредставитель президента США Кит Кэллог недавно посещал Белоруссию якобы для того, чтобы уговорить президента Александра Лукашенко не отправлять войска на Украину или не предоставлять свою территорию для наступления ВС РФ с севера.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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